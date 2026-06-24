Стало известно, как будет выглядеть самый революционный авиалайнер США

В отличие от многих других смелых концептов, авиалайнер JetZero Z4 имеет все шансы увидеть свет.

Американская компания JetZero представила обновленную конфигурацию демонстрационного самолета по схеме "смешанное крыло-фюзеляж" (BWB), первый полет которого запланирован на 2027 год. Об этом сообщает Aviation Week.

Машина претерпела радикальные изменения. Наиболее заметные из них касаются хвостового оперения. Вместо рулей направления на законцовках крыла самолет получил традиционное V-образное оперение и винглеты.

По словам главного конструктора Джона Васберга, V-образное хвостовое оперение обеспечивает экранирование шума двигателей и позволяет разместить рули направления дальше назад, где они более эффективно работают при балансировке относительно короткого фюзеляжа.

Видео дня

Также была полностью пересмотрена схема установки двух двигателей Pratt & Whitney PW2040. Конструкцию изменили на более простую, похожую на крепление центрального двигателя на самолете McDonnell Douglas MD-11. До этого момента JetZero планировала использовать двухпилонную конструкцию с изогнутыми рамами.

Главная цель JetZero остается неизменной. Компания ставит перед собой задачу сократить расход топлива во время полета на 20 % по сравнению с самолетами "классической" конфигурации, которые поступят в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Сборка демонстрационного образца с размахом крыла 54,3 метра и максимальной взлетной массой около 118 тонн продолжается на предприятии Scaled Composites, входящем в состав Northrop Grumman.

JetZero Z4 – справка

Отработанные на демонстраторе технологии лягут в основу серийного авиалайнера.

Речь идет о пассажирском самолете на 250 мест с дальностью полета около 9 260 км. Компания JetZero заявляет, что его топливная эффективность может оказаться на 30–50 % выше, чем у Boeing 767.

Такого результата хотят достичь за счет интегрированной конструкции с плавным переходом между фюзеляжем и крылом. Подобная схема обеспечивает уникальные аэродинамические преимущества, поскольку подъемную силу создает практически вся несущая поверхность самолета.

Такой самолет требует меньшего количества конструкционных материалов и создает меньшее аэродинамическое сопротивление.

Компания JetZero – другие новости

В отличие от многих других смелых концептов, авиалайнер Z4 имеет все шансы увидеть свет.

Проект поддерживается рядом крупных авиационных и оборонных компаний. Сообщалось, что United Airlines хочет заказать до 200 самолетов. К инициативе также присоединились Alaska Airlines и Delta Air Lines.

Как недавно сообщал УНИАН, JetZero уже приступила к строительству завода, где будут собирать новые летательные аппараты.

Промышленный комплекс планируется построить рядом с аэропортом Пидмонт-Триад. Объем инвестиций составит 4,7 млрд долларов. В течение десяти лет проект должен создать более 14 500 рабочих мест.

Вас также могут заинтересовать новости: