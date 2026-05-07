Серийное производство флагманского российского авиалайнера вновь перенесли

МС-21 считают главной надеждой российской гражданской авиационной промышленности.

Серийный выпуск пассажирских лайнеров МС-21 планируют начать в 2027 году, а не в этом, как хотели ранее. Об этом глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По МС-21 - треть сертификационных полетов завершена. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем серийно с следующего года выпускать машины", - приводит его слова официальный сайт президента РФ.

Также чиновник уточнил, что программу сертификации импортозамещенного "Суперджета" планируется завершить в 2026 году. По состоянию на май этого года выполнено почти 80% сертификационных полетов.

Видео дня

"До 2030 года планируем выпускать МС-21 - 36 машин, "Суперджет" - 20 машин и Ил-114 - 12 машин", - добавил Чемезов.

Справка УНИАН. МС-21 считается флагманом российского гражданского авиастроения. Это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который должен заменить популярные западные модели Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Несмотря на амбициозные планы, реальные результаты российских авиастроителей остаются довольно скромными. Первый полет МС-21 состоялся почти десять лет назад, однако по состоянию на декабрь 2025 года было изготовлено лишь около шести таких самолетов.

Сроки запуска серийного производства самолета за последние годы неоднократно сдвигались, а сам проект постепенно дорожал, что заставило экспертов поставить под сомнение его конкурентоспособность на рынке.

Гражданская авиация России - другие новости

Кризис российского гражданского авиастроения углубляется.

Еще в 2024 году УНИАН писал, что РФ изготовила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем было запланировано. В итоге одна из самых амбициозных технологических реформ в мировой авиации, которая предусматривала переход отрасли на "полностью национальное производство", фактически провалилась.

Несмотря на это, в России продолжают "мечтать" о новых авиационных проектах. В частности, недавно был представлен концепт большого самолета Ту-454, который по замыслу должен принадлежать к тому же классу, что и флагманские западные модели Boeing 787 и Airbus A350.

Вас также могут заинтересовать новости: