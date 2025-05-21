Global 8000 может совершать полеты на скорости, близкой к скорости звука.

Первый серийный бизнес-джет Global 8000 впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает компания Bombardier, которая создала самолет.

Испытательный полет прошел успешно, что открыло путь к введению модели в эксплуатацию, запланированную на вторую половину 2025 года.

По мнению специалистов, Global 8000 может произвести настоящий фурор в секторе частной авиации, ведь он способен развивать максимальную скорость 0,94 Маха (около 1150 км/ч).

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Таким образом, Global 8000 сможет совершать полеты на скорости, близкой к скорости звука. Самолет способен перевозить до 19 пассажиров и имеет дальность полета 8000 морских миль (14 816 км).

Такая дальность открывает некоторые дополнительные маршруты для самолетов этого класса, например, "Сидней - Лос-Анджелес", "Дубай - Хьюстон" и "Гонконг - Нью-Йорк".

Сама Bombardier является канадской авиа- и машиностроительной компанией, штаб-квартира которой находится в Монреале.

Она была основана в 1942 году под названием L'Auto-Neige Bombardier Limitée и изначально специализировалась на выпуске снегоходов. Авиастроением компания занялась лишь с середины 1980-х.

Самые быстрые пассажирские самолеты

Отметим, что сверхзвуковой пассажирский самолет должен развивать скорость выше скорости звука (1 Маха).

Единственными сверхзвуковыми авиалайнерами, которые работали на регулярных пассажирских перевозках были европейский Concorde и советский Ту-144. Последний пассажирский рейс советская машина выполнила в 1978 году. Последний рейс Concorde состоялся в 2003 году.

Недостатками этих машин была чрезмерная генерация шума и высокий расход топлива. Предполагается, что новое поколение сверхзвуковых пассажирских самолетов не будет иметь этих трудностей.

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