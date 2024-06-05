Санкции заставили Россию транспортировать нефть старыми судами.

Финляндия призвала Европейский Союз приобрести судно для ликвидации разливов нефти в северной части Балтийского моря. Страна опасается, что транспортировка российской нефти представляет растущую угрозу в регионе, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства транспорта и связи Финляндии.

Отмечается, что риск разлива нефти в этом регионе увеличился после того, как международные санкции заставили Россию транспортировать нефть старыми судами с более слабым страховым покрытием. Суровые зимние условия также увеличивают эти риски, поскольку российские суда так называемого теневого флота могут быть "плохо оборудованы и не приспособлены к ледяным условиям".

Европейское агентство по морской безопасности (EMSA) в настоящее время имеет 14 судов для ликвидации нефтяных разливов, которые дислоцируются в портах от Констанцы на черноморском побережье Румынии до Мальме на юге Швеции. Финское министерство заявило, что агентство ЕС должно приобрести 15-й корабль для покрытия северных районов Балтийского моря, особенно Финского залива.

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Новый корабль должен быть способным к навигации во льдах и приспособленным к условиям северной части Балтийского моря, поскольку сбор нефти в зимних условиях является более сложным и дорогостоящим процессом, чем ликвидация разливов в открытом море, отметили в ведомстве.

В сообщении также говорится о том, что Финляндия, Швеция и Эстония организуют мероприятие, связанное с заседанием правления EMSA в Лиссабоне на этой неделе, чтобы призвать к выделению большего количества средств ЕС для региона.

Транспортировка российской нефти

Под давлением греческого военно-морского флота трейдеры российской нефти нашли новое место для перевалки нефти в Средиземном море. Это показывает, насколько трудно будет обуздать деятельность, которая вызывает беспокойство как регуляторов, так и европейских правительств.

Ранее УНИАН писал, что у танкера теневого флота РФ, перевозившего российскую нефть, отказал двигатель во время прохождения через турецкий пролив Дарданеллы, что повлекло временное блокирование морского движения.

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