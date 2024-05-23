У нефтяного танкера, направлявшегося в Индию, отказал двигатель.

У танкера теневого флота РФ, перевозившего российскую нефть, отказал двигатель во время прохождения через турецкий пролив Дарданеллы, что повлекло временную блокировку морского движения, пишет Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о танкере Hera 1. Инцидент произошел утром 23 мая у входа в пролив на северо-западе Турции, в результате чего движение в южном направлении было приостановлено на три часа, пока проводилась спасательная операция. Движение в южном направлении было восстановлено в 10:00 по местному времени, и в настоящее время танкер поставлен на якорную стоянку.

Судно направлялось в Суэцкий канал с грузом около 730 000 баррелей российской нефти, загруженной в черноморском порту Новороссийск, свидетельствуют данные отслеживания судов. Согласно информации о судоходстве, конечным пунктом назначения является Индия. Его страховщик и бенефициарный владелец не указаны в базе данных Международной морской организации, что соответствует общему определению судна теневого флота, подчеркивают журналисты.

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Агентство напомнило, что миллионы баррелей российской нефти перемещаются по всему миру – часто через узкие морские проливы – без четкого представления о том, как они застрахованы.

Теневой флот РФ

Решение Запада установить предельную цену на нефть заставило Россию увеличить теневой флот. Эти танкеры перевозят российскую нефть в больших количествах в такие страны, как Китай, Индия и Иран, по более высоким ценам.

Ранее УНИАН писал, что практически каждый подсанкционный российский нефтяной танкер остается бездействующим и пустым через несколько месяцев после введения санкций США. С октября 2023 года 40 кораблей, участвующих в торговле нефтью, были добавлены в список Минфина США, в основном за нарушение ценового лимита.

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