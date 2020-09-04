Парламент хочет отнести пользователей персонального легкого электротранспорта к участникам дорожного движения.

Верховная Рада Украины хочет отнести пользователей персонального легкого электротранспорта к участникам дорожного движения.

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Как передает корреспондент УНИАН, Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)" (регистрационный номер 3023).

За документ проголосовали 268 народных депутатов.

О чем идет речь в законе

По словам первого заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлии Клименко (фракция "Голос"), проект закона должен "урегулировать наконец статус людей, которые пользуются персональным легким электротранспортом". Речь идет о владельцах, в частности, электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев.

Депутат отметила, что на сегодня в Украине фактически не существует "этих людей в законодательном поле", поэтому законопроектом предусматривается установить правовой статус пользователей персонального легкого электротранспорта, предусмотреть для них основные права и обязанности. При этом она добавила, что документ вводит в законодательство понятие пользователя персонального легкого электротранспорта, регулирует их права и обязанности. В то же время им не предусмотрено право ездить пользователям легкого электротранспорта по тротуарам.

Как будут ездить электроскутеры и гироборды

То есть, лица, управляющие персональным легким электротранспортом, получат право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

Также они будут обязаны использовать технически исправный и должным образом оборудованный персональный легкий электротранспорт; двигаться по дорогам и специальным велосипедным дорожкам попутно с общим потоком транспортных средств, а при возможности оборудовать свой электротранспорт звуковым сигналом и светоотражателями.

Кроме того, предполагается, что пользователи персонального легкого электротранспорта во время движения в темное время сутки и в условиях недостаточной видимости должны иметь включенную фару и выделить себя при помощи светоотражающих элементов.

Клименко заметила, что также законопроектом не предусмотрена сертификация для этого транспорта, не предусмотрено получение прав, дополнительных справок, то есть, они будут "передвигаться так же, как передвигаются сейчас - просто они попадают в законодательство и теперь являются полноправными участниками дорожного движения".

Ограничения для владельцев электротранспорта

Пользователи легкого электротранспорта не должны пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке. Во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости или при движении вне населенного пункта должны выделить себя с помощью светоотражающих элементов, которые закрепляются на внешней одежде или другим способом.

Предусмотрено не допускать случаев управления персональным легким электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Законопроектом предусмотрена ответственность за нарушение пользователями персонального легкого электротранспорта правил дорожного движения.

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Автор: Надя Пришляк