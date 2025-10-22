Возможны задержки и изменения в движении ряда пригородных поездов, поэтому УЗ призывает следить за обновлениями.

В результате массовой атаки российских оккупантов на Украину повреждена инфраструктура "Укрзализныци".

Как отметили в пресс-службе УЗ, зафиксированы повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка - до двух часов.

Кроме того, измененным маршрутом проследует поезд №793/794 Черкассы - Киев. Задержка в пути около часа.

Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов. Об этом УЗ обещает сообщить дополнительно.

Массированная атака на Украину 22 октября

Как сообщал УНИАН, всю ночь российские оккупанты наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины. В настоящее время массированная атака продолжается. Целью стала энергетическая инфраструктура.

В настоящее время известно, что графики отключения электроэнергии уже введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях. А в Запорожской области без света вследствие атаки остались 2 тысячи абонентов.

