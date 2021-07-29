В компании такое решение связали с эффектом от выпуска пятилетних облигаций участия в займе объемом 300 млн долл. США и рефинансированием текущих долгов.

Ведущее международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг Укрзализныци до уровня "CCC+", прогноз "Стабильный".

Об этом сообщил в Facebook и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Еще одно ведущее рейтинговое агентство — Standard & Poor's — подтвердило правильный вектор развития компании. Такой вывод — важный показатель деятельности Укрзализныци, что придает инвесторам уверенности в стабильности компании", — отметил глава УЗ.

Как объяснили в пресс-службе Укрзализныци, такое решение S&P обусловлено прежде всего эффектом от выпуска компанией пятилетних облигаций участия в займе объемом 300 млн долл. США и рефинансированием текущих долгов.

По мнению экспертов агентства, выпуск евробондов позволит УЗ существенно улучшить ликвидность и эффективно управлять кредитным портфелем, в частности осуществлять выплаты по финансовым обязательствам в течение 2021-2022 годов.

Напомним, раньше международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Укрзализныци на уровне "B" и исключило ее из списка Rating Watch Negative. Таким образом, в течение июля 2021 года два самых авторитетных международных рейтинговых агентства — Fitch и Standard&Poor's — положительно оценили антикризисные меры руководства Укрзализныци.

Автор: Иван Бойко