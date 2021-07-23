Ведущее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Укрзализныци на уровне "B" со стабильным прогнозом. Об этом заявил в Facebook исполняющий обязанности главы УЗ Иван Юрик.

Fitch также исключил Укрзализныцю из списка "Негативного прогноза рейтинга" (Rating Watch Negative, или RWN). Как пояснили в агентстве, это стало возможным после выпуска еврооблигаций участия в займе на сумму 300 миллионов долларов США, что привело к улучшению ликвидности компании.

В пресс-службе УЗ подчеркнули, что компания работает над выполнением своих долговых обязательств. Средства от выпуска облигаций направлены на погашение краткосрочного долга, в том числе на рефинансирование кредитов Сбербанка, облигаций участия в займе на сумму 50 миллионов долларов США, подлежащих уплате 15 сентября 2021, и других кредитных обязательств.

"Fitch считает, что источники ликвидности компании достаточны для обеспечения планового обслуживания долга к концу 2021 года и в 2022 году. Самостоятельный кредитный профиль Укрзализныци был повышен с "CCC" до "B-"", - добавили в Укрзализныце.

15 июля этого года Укрзализныця успешно привлекла финансирование в размере 300 миллионов долларов США путем размещения евробондов под 7,875% годовых со сроком погашения в 2026 году.

"Эти ресурсы, а также любые дополнительные средства, полученные в результате успешного выпуска облигаций участия в займе по более низкой стоимости обслуживания долга, позволят УЗ осуществлять текущее инвестирование, направленное на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры страны. Рефинансирование долга приведет к снижению финансовых затрат Укрзализныци уже в 2021 году", - пояснили в компании.

Напомним, ранее Иван Юрик сообщил, что УЗ начала продажу непрофильных активов. Первые 22 объекта были выставлены на аукционы в системе Prozorro.Продажи.

Автор: Григорий Бондарь