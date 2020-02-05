Skoda показала, как будет выглядеть «заряженная» Octavia нового поколения

Новая Skoda Octavia RS, которая дебютирует на Женевском автосалоне, впервые будет доступна с гибридной установкой. При этом у лифтбека и универсала появятся версии с традиционными силовыми агрегатами.

Компания Skoda опубликовала дизайн-скетчи «заряженного» лифтбека и универсала Octavia четвертого поколения. Публичная премьера автомобилей состоится в начале марта в рамках Женевского автосалона.

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Судя по изображениям, Skoda Octavia RS внешне будет отличаться от «младших» модификаций модели другим передним бампером с массными воздухозаборниками, видоизмененной нижней секцией радиаторной решетки, дизайном легкосплавных колесных дисков и спойлером на крышке багажного отделения и двумя выпускными патрубками трапециевидной формы, пишет Autonews.

Ранее в компании подтвердили, что Skoda Octavia RS впервые будет доступна с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. По предварительным данным, в ее состав войдет 1,4-литровая «турбочетверка», электромотор, комплект аккумуляторов и роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

В сумме агрегаты будут выдавать 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Автомобиль сможет ускоряться с места до 100 км/ч примерно за семь секунд. Запас хода исключительно на электротяге составит около 50 километров.

Предполагается, что у новой Skoda Octavia RS, как и прежде, будут модификации с традиционными бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Самой быстрой будет более легкая версия с мотором TSI мощностью около 250 л.с., которая сможет набирать «сотню» быстрее 6,5 секунды.