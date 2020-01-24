Новая Skoda Octavia RS станет гибридом

Skoda Octavia RS четвертого поколения получит комбинированную силовую установку на базе 1,4-литрового турбомотора.

Компания Skoda опубликовала первый тизер и информацию о «заряженной» версии лифтбека Octavia четвертого поколения — RS. Автомобиль, премьера которого состоится в начале марта на Женевском автосалоне, впервые получит гибридную силовую установку.

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По предварительным данным, в ее состав войдет 1,4-литровая бензиновая «турбочетверка», работающая вместе с электрическим двигателем. Суммарная отдача агрегатов составит 250 л. с. и 400 Н·м крутящего момента. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, пишет Autonews.

Обычная Skoda Octavia четвертого поколения дебютировала в Праге в начале ноября 2019 г., а серийный выпуск модели стартовал два месяца назад на предприятии в Млада-Болеславе. Модель, в основу которой легла модернизированная платформа MQB, стала длиннее на 1,9 см (универсал — на 2,2 см), а ширина увеличилась на 1,5 сантиметра. Размер колесной базы — 2686 миллиметров. Объем багажника у лифтбека равен 600 л, а у универсала — на 40 л больше.

Базовый двигатель — 110-сильный агрегат объемом один литр. Плюс ко всему доступна 1,5-литровая 150-сильная «турбочетверка», работающая по принципу «мягкого гибрида». Дизельная гамма представлена двухлитровыми агрегатами мощностью 115, 150 и 200 лошадиных сил. Моторы работают с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой DSG.