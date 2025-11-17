В бюджет на следующий год не заложены средства для выплат адекватных зарплат учителям.

Нагрузка учителей в Украине может вырасти больше, чем на пятую часть - при этом даже в случае массовых увольнений педагогов, в бюджете нет средств для соразмерного повышения зарплаты тем, кто останется работать. Об этом в эфире телеканала "Киев24" сообщил заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк.

Сообщается, что сейчас учитель в Украине работает по 18 часов в неделю, получая при этом 8-16 тысяч гривен ежемесячно. С целью повышения зарплаты педагогам до 20-32 тысяч, в Верховной Раде рассматривают возможность увеличить недельную нагрузку учителей до 22 часов.

"Плюс 4 часа - это плюс 22,2% к той нагрузке, которую имеет учитель. То есть более чем на пятую часть возрастет нагрузка учителя", - комментирует ситуацию Романюк.

Спикер отмечает, что показатель в 18 часов касается суммарной продолжительности уроков, где учитель работает непосредственно с ребенком. Проверка домашних заданий, контрольных, проработка материала и т.д. в эти часы не входят.

"К сожалению, эти дополнительные часы никто не считает в Украине. И все считают, что учителю можно поставить 22 и 24 часа. Кроме интенсификации труда, здесь больше ничего нет", - подчеркивает заместитель председателя Профсоюза.

При этом при условии роста нагрузки для учителей до 22 часов в неделю нет гарантий, что у них вырастет зарплата, говорит Романюк - даже в случае массовых увольнений работников сферы образования.

"Посмотрите показатели проекта государственного бюджета на 2026 год ко 2-му чтению, и вы увидите, что там не заложены средства на то, чтобы даже если сократится на 70 тысяч количество педагогических работников, остальным, которые останутся, можно было бы платить 3 минимальные зарплаты. Такие средства не заложены", - резюмирует спикер.

Известно, что зарплата учителей в Украине, даже с учетом надбавок и доплат, не превышает 16 тысяч гривен. Молодой учитель без стажа вообще получает меньше 10 тысяч гривен. Педагоги получают в пределах 60-70% от средней зарплаты по стране.

За время полномасштабной войны из украинских школ уволилось по меньшей мере 40 тысяч учителей. Большинство называют оплату своего труда слишком низкой.

Также известно, что количество учителей в возрасте до 30 лет в Украине за последнее десятилетие уменьшилось более чем вдвое.

