'Укрпочта' выставила на продажу винтажное оружие

Государственная компания "Укрпочта" выставила на продажу лимитированную серию револьверов и пистолетов, которые использовались работниками почты в середине ХХ века для охраны.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора в Telegram.

Отмечается, что в продаже лимитированная серия демилитаризованных и обозначенных как макеты образцов револьверов системы Нагана 1929 -1945 гг. и пистолетов ТТ 1936-1954 гг. выпуска. Количество ограничено - всего по 50 экземпляров.

"Это оружие использовалось работниками "Укрпочты" в середине ХХ века для охраны, а теперь, с помощью наших партнеров из "Укроборонпрома", демилитаризовано и доступно для продажи", - отметил гендиректор компании Игорь Смелянский.

По его словам, все исторические элементы сохранены, а каждый пистолет имеет паспорт, что свидетельствует, в частности, об отсутствии необходимости получать разрешение на его хранение.

Первую партию уже можно приобрести онлайн. Тысяча гривень с продажи каждого пистолета пойдет на приобретение оружия для ВСУ. Следующие партии будут поступать небольшими сериями после завершения экспертных процедур.

1 октября ко Дню защитников и защитниц "Укрпочта" презентовала почтовую марку - медаль "Защитнику Отечества". Этой медалью во время полномасштабного вторжения 2022-2025 годов было награждено более 10 тыс. героев.

С 1 октября "Укрпочта" также снизила стоимость отправки мелких посылок в США. Теперь тарифы на мелкие пакеты Prime стартуют от 260 гривен, что на 1,5-2 доллара меньше, чем раньше.

Ранее сообщалось, что для борьбы с очередями компания запустила пилотный проект "Экспресс-окно". Его ввели в более чем 1 500 городских отделениях с наибольшей нагрузкой.

