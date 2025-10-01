'Укрпочта' почтила героев войны новой маркой: как выглядит (фото)

Этой медалью во время полномасштабного вторжения было награждено более 10 тысяч наших героев.

Государственная компания "Укрпочта" ко Дню защитников и защитниц презентует почтовую марку - медаль "Защитнику Отечества". Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора в Telegram.

"Ко Дню защитников и защитниц Украины "Укрпочта" сегодня выпустила марку из серии "Награды Украины" - медаль "Защитнику Отечества". Этой медалью во время полномасштабного вторжения 2022-2025 годов было награждено более 10 000 наших героев", - отметил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Отмечается, что тираж марки составляет 300 тысяч экземпляров. С сегодняшнего дня приобрести почтовую марку можно в отделениях, филателистических магазинах и онлайн. Стоимость листа составляет 120 гривень.

Видео дня

"Укрпочта" - последние новости

С 1 октября "Укрпочта" снижает стоимость отправки мелких посылок в США. Так, тарифы на мелкие пакеты Prime будут стартовать от 260 гривень, что на 1,5-2 доллара меньше, чем раньше.

Ранее сообщалось, что для борьбы с очередями компания запустила пилотный проект "Экспресс-окно". Его ввели в более чем 1 500 городских отделениях с наибольшей нагрузкой.

Ко Дню Независимости Украины "Укрпочта" выпустила марку знаменитой спецоперации СБУ "Паутина". Тираж марки составил 300 тысяч. Стоимость - 120 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: