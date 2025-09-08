Отныне пакеты для отправки посылок бесплатные во всех отделениях почтового оператора.

Государственная "Укрпочта" запускает пилотный проект "Экспресс-окно" для борьбы с очередями. Его введут в более чем 1500 городских отделениях с наибольшей нагрузкой. Об этом сообщил генеральный директор компания Игорь Смелянский.

Отмечается, что экспресс-окно будет обозначено черно-желтым цветом, в котором можно быстро получить или отправить посылку, получить письмо или получить наложенный платеж.

После внедрения новой системы получение посылки будет занимать всего 30-45 секунд. В "Укрпочте" также отметили, что отныне пакеты для отправки посылок бесплатные во всех отделениях почтового оператора.

Все другие услуги, в частности получение пенсии, оплата коммунальных и других счетов, отправка писем, будут предоставляться в универсальном окошке.

