Тепловизор от Favbet Foundation получил отдельный штурмовой батальон, который дислоцируется на Харьковском направлении.

При содействии Favbet Foundation передан очередной транш помощи украинским военным. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Строительные материалы для построения блиндажей получили артиллеристы на Черниговском направлении. Речь идет о тентах, пленке, бензине и генераторах, а также турникетах и тактических перчатках.

Кроме того, отдельный штурмовой батальон, дислоцирующийся на Харьковском направлении, получил от Favbet Foundation современный тепловизор.

Favbet Foundation регулярно помогает защитникам Украины. При его содействии военные на передовой получают защитную амуницию, автомобили, топливо. В марте еще три тепловизора были переданы для сил обороны Киева. Очередной тепловизор отправили на фронт для разведывательной деятельности в Изюмском направлении, где идут ожесточенные бои с оккупантами.

"Приборы ночного видения сегодня являются критически необходимыми для военных, они позволяют обнаружить местонахождение и передвижение врага, когда это осложняется погодными условиями и плохой видимостью", - отметили в Фонде.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, напрямую и через партнерские благотворительные организации Фондом уже перечислено на нужды ВСУ более 5 млн гривень. Передано 5 тонн горючего, оказана помощь для приобретения трех машин скорой помощи для николаевских медиков и 8 автомобилей, два из которых бронированные.

Ежемесячно с октября 2021 года Фонд перечисляет 100 тыс. грн на реабилитацию украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.