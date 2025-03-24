Темпы изучения языка остаются медленнее, чем прогнозировали эксперты.

Среди украинцев, которые находятся в Польше, 40% знают польский язык. Из них 48% говорят, что для изучения им понадобилось от года до двух, 41% потратили менее года, и 11% учили язык от 2 до 3 лет. Такие данные опубликовали в аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Отмечается, что уровень владения языком среди украинцев в Польше до сих пор остается преимущественно на среднем или низком уровне.

31% опрошенных оценили свои знания в диапазоне 40-60 баллов из 100, что свидетельствует о среднем уровне владения языком. 28% участников поставили себе 0-20 баллов, что указывает на низкий уровень знаний. Еще 25% определили свои навыки на уровне 20-40, что также свидетельствует об ограниченной возможности общения. Высший уровень (60-80) имеют 11% респондентов, а лишь небольшая часть - менее 5% - оценивают свои знания в диапазоне 80-100.

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Эти результаты подтверждают наблюдения аналитиков: несмотря на постепенную адаптацию украинцев в Польше, темпы изучения языка остаются медленнее, чем прогнозировали эксперты три года назад.

Среди опрошенных 40% получили профессионально-техническое образование (ПТУ, колледж профессионального образования, техникум), 36% имеют среднее образование, 22% респондентов закончили высшее учебное заведение (бакалавриат, специалист, магистратура). 2% имеют аспирантское или докторское образование, что свидетельствует о наличии специалистов высокого уровня.

"Эти данные демонстрируют, что украинцы имеют высокий образовательный потенциал, что позволяет им занимать различные сегменты рынка труда - от рабочих специальностей до квалифицированных должностей. Эта образовательная структура является мощным ресурсом для польской экономики, ведь украинцы быстро адаптируются к местному рынку, работают в дефицитных отраслях и имеют потенциал для карьерного роста", - отмечает представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко.

Украинские беженцы в Польше

Как писал УНИАН, 85% украинцев в Польше довольны уровнем заработной платы относительно их квалификации. При этом 70% опрошенных отметили, что им удается откладывать деньги ежемесячно. Такие данные опубликовали в аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Показатель безработицы в Польше и Чехии снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума. Количество безработных в Польше составляет всего 464 тыс. человек, а в Чехии - 139 тыс., что является самым низким показателем среди всех стран ЕС. При этом в Польше зарегистрировано 779 тыс. работающих украинцев, что составляет 78% от общего количества иностранных граждан в Польше.

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