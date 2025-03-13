Средняя зарплата в Украине втрое меньше польской.

85% украинцев в Польше довольны уровнем заработной платы относительно их квалификации. При этом 70% опрошенных отметили, что им удается откладывать деньги ежемесячно.

Такие данные опубликовали в аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Одним из факторов, влияющих на уровень удовлетворенности работников, является рост заработных плат в Польше, что делает страну еще более привлекательной для трудовых мигрантов. В 2025 году в стране повышается как минимальная, так и средняя заработная плата.

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С 1 января минимальная зарплата составляет 4 626 злотых брутто (42 600 грн), а с 1 июля вырастет до 4 825 злотых брутто (44 400 грн). После вычета налогов в размере 20% работники будут получать 3 701 злотых (34 000 грн) с января и 3 860 злотых (35 500 грн) с июля.

В то же время средняя заработная плата брутто в 2024 году составила 7 874 злотых (72 400 грн), что после налогообложения составила примерно 5 681 злотых нетто (52 300 грн). В 2025 году прогнозируемая средняя месячная заработная плата в национальной экономике в 2025 году составляет 8 673 злотых, что после уплаты налогов составит 6 938,40 злотых (74 780 грн)

В Украине средняя зарплата также растет третий месяц подряд. Однако в феврале этого года она составляла 23 500 грн, что втрое меньше, чем в Польше.

По словам аналитиков, существенная разница в доходах, может стать серьезным вызовом для возвращения украинцев после войны.

Заработная плата является одним из ключевых факторов, влияющих на динамику рынка труда и мобильность украинских работников в Польше. Опрос показал, что 23% респондентов меняли работу дважды - это самый большой показатель среди опрошенных. 22% меняли место работы трижды, 17% - один раз, а 9% - четыре раза. В то же время 18% украинцев не меняли работу вообще, что может свидетельствовать о стабильности и удовлетворенности условиями труда.

"Анализ динамики рынка труда демонстрирует растущую мобильность украинских работников в Польше. Если в 2023 году большинство респондентов оставались на первом месте работы, то в 2025 году все больше трудовых мигрантов меняют работодателей в поисках лучших условий. Это может быть связано как с повышением средней заработной платы, так и с развитием конкурентной среды на рынке труда, что стимулирует работников к карьерному росту и поиску более выгодных предложений", - резюмировал представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко.

Украинские беженцы за рубежом

Показатель безработицы в Польше и Чехии снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума. Количество безработных в Польше составляет всего 464 тыс. человек, а в Чехии - 139 тыс., что является самым низким показателем среди всех стран ЕС. Одним из факторов такого результата является вклад украинских беженцев, работающих в этих странах.

Министр национального единства Алексей Чернышев заявил, что в первый год после окончания войны в Украину могут вернуться до 30% людей, которые выехали за границу с 2022 года. По его словам, еще 30% людей, которые выехали, останутся за рубежом, тем временем 40% пока определяются с планами.

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