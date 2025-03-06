В Польше зарегистрировано 779 тысяч работающих украинцев, в Чехии - 152 тысячи.

Показатель безработицы в Польше и Чехии снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума. Количество безработных в Польше составляет всего 464 тыс. человек, а в Чехии - 139 тыс., что является самым низким показателем среди всех стран ЕС.

Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Евростат.

Для сравнения, в Германии безработица составляет 3%, тогда как самый высокий показатель среди стран Еврозоны зафиксирован в Испании - 10%. В Швеции этот уровень достигает 8,9%, а в Греции и Финляндии одинаково - 8,7%.

Видео дня

Эксперты отмечают, что такой результат достигнут благодаря сочетанию нескольких факторов, среди которых стабильный экономический рост, активная политика государства на рынке труда и, безусловно, вклад украинских беженцев преимущественно в Польше. По данным Управления социального страхования (ZUS) страны, в Польше зарегистрировано 779 тыс. работающих украинцев, что составляет 78% от общего количества иностранных граждан в Польше.

Чехия предоставила временную защиту 397 тыс. украинцев. На конец декабря 2024 года в Чехии официально работали 152 762 украинцев. Интересно, что украинские беженцы, получившие временную защиту, внесли в государственный бюджет Чехии примерно 54 миллиарда крон (около $2,2 млрд) за три года полномасштабной войны - это вдвое больше, чем Чехия потратила на гуманитарную помощь.

"Эти данные - яркое свидетельство того, насколько важен вклад украинских беженцев в экономику Европы. 779 тысяч трудоустроенных украинцев в Польше и 152,7 в Чехии - это не просто цифры, это огромная сила, которая поддерживает стабильность и рост рынка труда этих двух стран. Мы убеждены, что именно благодаря украинцам Польша имеет такие низкие показатели безработицы, которые являются рекордными во всем ЕС", - отметил представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко.

Ситуация на рынке труда в Украине

В январе 2025 года количество вакансий на рынке труда в Украине выросло до 94 985 - это на 7% больше, чем в декабре 2024-го, сообщалось в исследовании портала Work.ua. Эти показатели почти не отличаются от количества вакансий, которые предлагали в январе 2022-го - то есть, до начала российско-украинской войны.

Дефицит рабочей силы будет оставаться значительным на прогнозном горизонте и ограничивать восстановление экономики. При этом безработица постепенно будет уменьшаться, однако останется выше довоенного уровня, отмечалось в "Инфляционном отчете" Национального банка.

Вас также могут заинтересовать новости: