В Варшаве напомнили, что РФ сама получает иностранную помощь.

В Польше посоветовали Российской Федерации отказаться от поставок иностранного оружия, прежде чем требовать этого от Украины.

Так польский министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал требования кремлевского правителя Путина о прекращении западной помощи Украине. Он опубликовал свой "совет" Кремлю в микроблоге X:

"Если Россия обеспокоена иностранными военными поставками во время предложенного перемирия с Украиной, она могла бы взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов".

Требования Путина

Напомним, ранее Москва потребовала прекратить поставки западного оружия Украине как условие для заключения соглашения о прекращении огня.

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В Кремле говорили, что Путин подчеркивал это и во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, однако позже политик опроверг это.

В то же время Россия получает военную поддержку от Ирана и Северной Кореи. По данным Нацразведки Южной Кореи, КНДР предоставила России значительное количество вооружений, включая 170-мм самоходные пушки и 240-мм реактивные системы залпового огня.

Кроме того, войска КНДР задействовали в боях на территории Кукрской области, несколько иностранных солдат попали в украинский плен.

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