РФ впервые ударила по заводу американского производителя дронов в Киеве, - The Guardian

В результате атаки погибших на предприятии не было.

Во время одной из российских атак по Киеву на прошлой неделе было поражено предприятие по производству беспилотников американской корпорации Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр. Как пишет The Guardian, это первый случай, когда Россия нанесла удар по оружейной американской компании.

Авторы привели сообщение российских госСМИ о том, что на заводе, который производил беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet работали "специалисты из украинско-американской компании". По словам источника издания, в результате атак никто не погиб.

Издание указало, что Terminal Autonomy производит высокоточные беспилотники для нанесения "глубоких ударов" с системами наведения, устойчивыми к российским помехам. Как следует из названия, беспилотники компании оснащены ИИ, который берет на себя управление дроном в заключительной фазе атаки. Поэтому в случае радиопомех или отсутствующей мобильной связи беспилотник становится полностью автономным, но завершает задачу.

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"Мы используем управляемые искусственным интеллектом барражирующие боеприпасы и высокоточные боеприпасы, которые уже находятся на действительной службе против вражеских объектов на передовой", - говорится на веб-сайте компании.

В комментарии журналистам бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи сказал, что "русским все равно, кому принадлежит производство. Оно все равно остается целью. Им все равно, американское оно или чье-то другое". Он добавил, что если бы в Украине началось производство ракет для Patriot или любой другой американской системы, то российская армия все равно нанесла бы удар по такой цели.

Сотрудничество Украины и США

Напомним, что идет работа по предоставлению Украине лицензий на производство ракет для американских систем ППО Patriot. По словам президента Владимира Зеленского, это обсуждалось во время его визита в США и встречи с Дональдом Трампом. Он попросил Трампа предоставить Украине зимний пакет в 300 ракет-перехватчиков.

При этом, как пишет The Economist, потепление в отношениях Трампа и Зеленского обусловлено военными успехами Украины, а также разочарованием Трампа в России. Аналитики уверены, что успешная кампания украинских ударов по объектам на территории России впечатлила Трампа.

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