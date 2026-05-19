'Космические' цифры: проездной в Киеве может стать дороже, чем в Вене или Будапеште, - эксперт

Людям будет выгоднее ездить на работу на автомобиле, считает Гречко.

В Киеве хотят сделать один из самых дорогих проездных в Европе, поэтому у людей не будет стимула пользоваться общественным транспортом. Об этом в эфире Новини.LIVE сказал соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Говоря о планах по повышению цен на проезд в общественном транспорте столицы, он отметил, что предлагаемые цифры "космические" и "взяты с потолка".

"Мы посчитали, что это просто кто-то в Департаменте экономики КГГА умножил действующие тарифы на 3,75, и все… Никаких, как мы понимаем, аналитических наблюдений относительно того, как происходит тарифообразование в Европе, в европейских столицах, городах, не проводилось", – сказал Гречко.

Да, говорит он, у людей не будет стимула пользоваться общественным транспортом, и выгоднее будет ездить на работу на автомобиле на бензине.

"Тем более, если посмотреть на стоимость проездного – 4 тысячи 875 гривен, то это один из самых дорогих проездных в Европе… Это немного дешевле, чем в Лондоне и Амстердаме, но точно дороже, чем в Вене, Праге, Будапеште или Варшаве, и еще во многих европейских городах", – подчеркнул Гречко.

Он привел пример, что в Будапеште, Варшаве и Праге цена проездного составляет ориентировочно 1 тыс. 100 – 1 тыс. 200 грн.

Подорожание проезда в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве предлагают повысить стоимость разового проезда в общественном транспорте до 30 гривен с 15 июля. Ввести новые тарифы планируют после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, планируют ввести систему скидок при пополнении транспортной карты. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок, в частности, 50–25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит примерно 23,3–23,6 грн. В то же время безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 тыс. 875 грн.

Среди прочего, планируется ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

