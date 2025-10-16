Министр финансов США заявил, что вице-министр торговли Китая, вероятно, "сошел с ума".

В американской администрации резко раскритиковали вице-министра торговли Китая Ли Ченгана за то, что он прибыл в Вашингтон без приглашения и угрожал США "глобальным хаосом". Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что министр финансов США Скотт Бессант на пресс-конференции заявил о том, что визит Ли Ченгана в Вашингтон в августе не был согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, встреча прошла ужасно.

"Возможно, вице-министр, который появился здесь с очень зажигательной речью 28 августа, сошел с ума. Этот человек был очень неуважительным", - сказал Бессант.

В агентстве добавили, что напряженность в отношениях между США и Китаем в последние недели возросла после того, как Вашингтон расширил некоторые технологические ограничения в отношении Пекина и предложил ввести пошлины на китайские суда, заходящие в американские порты. Китай же ответил аналогичными мерами и объявил об ужесточении экспортного контроля над полезными ископаемыми и другими важными ресурсами.

В министерстве торговли Китая заявили, что Бессант "серьезно исказил факты", отметили в агентстве. В Пекине заверили, что Ли Ченган находился в США для продолжения ранее начатых переговоров между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может прекратить торговлю с Китаем в определенных направлениях. В частности, глава Белого дома обвинил Китай в том, что он специально не покупает американскую сою.

По словам Трампа, США рассматривают возможность прекращения сотрудничества с Китаем в сфере производства растительного масла и других элементов торговли. Как сообщали СМИ, после этого заявления фондовый рынок США упал на 450 млрд долларов всего за 7 минут.

