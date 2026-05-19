ЕС после ухода Орбана может продлить срок возобновления санкций против РФ, – Politico

Лидеры стран-членов Европейского Союза соберутся в Брюсселе для обсуждения увеличения срока переутверждения санкций с шести месяцев до одного года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять осведомленных дипломатов и чиновников ЕС.

В частности, на прошлой неделе в рамках подготовки к саммиту ЕС, который должен состояться в середине июня, возникла перспектива внесения изменений в текущее требование каждые шесть месяцев вновь утверждать санкции. Предполагается, что этот шестимесячный срок могут увеличить до одного года.

С соответствующей инициативой выступили несколько дипломатов из стран Северной Европы. В европейских столицах продолжат обсуждение на этой и следующей неделе перед заседанием Совета ЕС по общим делам, которое запланировано на 26 мая.

В связи с этим отмечается, что такие изменения в процессе пересмотра санкций должны укрепить политическое и правовое доверие к режиму санкций ЕС против России в ответ на решение Москвы осуществить вторжение в Украину в 2022 году.

В Брюсселе сейчас рассматривают этот шаг, поскольку Виктор Орбан подал в отставку с поста премьер-министра Венгрии. На этом посту Орбан постоянно блокировал любые возможности продления сроков для переутверждения санкций. Также он использовал этот процесс в своих интересах.

Как известно, утверждение санкций требует единодушной поддержки со стороны стран-членов ЕС. Соответственно, единственное вето может отменить действующие 20 пакетов ограничительных мер, призванных подорвать российскую военную экономику и оказать давление на сторонников Кремля.

Вместе с тем, продление срока возобновления санкций с шести до 12 месяцев должно облегчить административную нагрузку на Брюссель, чтобы сохранить эти ограничительные меры в силе.

Как известно, санкционная политика в ЕС предусматривает каждые шесть месяцев пересматривать экономические и секторальные меры, введенные против РФ. Ранее Орбан уже угрожал наложить вето на продление санкций, а это по сути приостановило бы действие ограничительных мер, введенных в ответ на агрессию России против Украины.

В марте Совет Европейского Союза продлил действие санкций против лиц и организаций, причастных к российской агрессии против Украины. Таким образом, санкции будут действовать еще как минимум шесть месяцев – до 15 сентября 2026 года.

Сейчас Брюссель готовит очередной раунд санкций против России, и ключевой целью станут танкеры теневого флота, которые используются для перевозки российской нефти по всему миру. Это должно усилить давление на инициатора войны Владимира Путина с целью заставить его отказаться от максималистских требований в любом мирном соглашении по Украине.

