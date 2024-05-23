Он пытается разрушить единственное оставшееся оправдание санкций ЕС против него, продав свою долю в Альфа-Банке, крупнейшем частном кредиторе России.

Михаил Фридман, один из богатейших людей России, требует от Люксембурга возмещения убытков, связанных с санкциями, по активам стоимостью 15,8 млрд долларов.

Как пишет Financial Times, он планирует подать на крошечное герцогство в суд, если оно не сможет договориться о выплате, по словам людей, знакомых с вопросом.

Иск, поданный в феврале, делает Фридмана первым олигархом, который потребует компенсации за санкции против него в связи с вторжением России в Украину после того, как в прошлом месяце он успешно оспорил некоторые основания для ограничений ЕС.

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В случае успеха Фридман потенциально будет иметь право на значительную выплату в соответствии с малоизвестным договором 1989 года между Бельгией, Люксембургом и Советским Союзом, защищающим активы инвесторов от экспроприации и национализации, а также "любых других мер, имеющих аналогичные последствия".

Угроза Фридмана - это последний залп в судебной тяжбе с западными властями по поводу санкций против него. Олигарх, уроженец Украины, переехавший в Лондон десять лет назад, поначалу высказывал сдержанную критику вторжения Путина, а затем разозлился на Запад и вернулся в Москву в октябре прошлого года.

Он пытается разрушить единственное оставшееся оправдание санкций ЕС против него, продав свою долю в Альфа-Банке, крупнейшем частном кредиторе России.

Фридман владеет долей в лондонской инвестиционной компании LetterOne и российском кредиторе Альфа-Банке через компании в герцогстве, которые владеют активами на общую сумму $15,8 млрд. Он намерен подать в суд на неустановленную сумму компенсации за свои убытки из-за санкций, если Люксембург не заключит с ним расчет по истечении шестимесячного льготного периода, сообщили источники.

В соответствии с соглашением Фридман может подать иск против Люксембурга в Стокгольмский арбитражный суд или обратиться в специальный арбитраж при Uncitral, комиссии ООН по международному торговому праву, добавили источники.

"Как государство-член ЕС, Люксембург применяет санкции ЕС. Правительство Люксембурга знает о требовании господина Фридмана. В настоящее время ни одно судебное дело не рассматривается", - заявило правительство Люксембурга.

Санкции против Фридмана - детали

Фридман и его партнеры Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев остаются под санкциями Великобритании, ЕС и США из-за войны в Украине. Олигархи были вынуждены уступить контроль над LetterOne и продать свои доли в Альфа-банке, их крупнейшем российском активе.

Верховный суд ЕС в прошлом месяце отклонил некоторые обоснования санкций против Фридмана и Авена на том основании, что не было достаточных доказательств того, что два олигарха поддерживают вторжение России в Украину.

Решение распространялось только на санкции, введенные в период с февраля 2022 года по март 2023 года. Фридман и Авен оспаривают последующий период в отдельных судебных разбирательствах. Государства-члены ЕС должны принять решение об отмене санкций.

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