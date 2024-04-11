Неожиданная победа российских олигархов в суде поставила под угрозу санкционный режим.

Высший суд Евросоюза, который отменил санкции против миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена, открыл путь сотням лиц, связанных с Кремлем, к обжалованию санкционного режима, пишет Financial Times.

Чиновники ЕС и юридические эксперты заявили, что неожиданное решение суда стало тревожным прецедентом, поскольку оно ставит под сомнение принцип, используемый во многих других санкциях, что близость к президенту России Владимиру Путину означает соучастие во вторжении.

"Это решение пролило свет на очевидные недостатки в процессе исследований и сбора разведывательной информации ЕС при разработке ограничений против более чем 1700 физических и 400 юридических лиц с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала конфликт на востоке Украины", – говорится в статье.

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Ряд россиян, находящихся под санкциями, заявили FT, что доказательства, использованные против них, были необоснованными, несовершенными или вводящими в заблуждение, и преимущественно основывались на общедоступной информации. Отмечается, что доказательства против Авена и Фридмана, которые были отклонены, включали четыре новости, которые суд признал "недостаточно обоснованными".

Механизм утверждения санкций

Санкции ЕС против отдельных лиц разрабатываются Европейской службой внешних дел, дипломатической службой блока, на основе имен и разведывательных данных, предоставленных государствами-членами. Затем список должен быть единогласно утвержден 27 правительствами стран-членов ЕС.

После полномасштабной войны России в 2022 году ЕС, США, Канада и Великобритания ввели быстрые процедуры для координации целевых санкций против одних и тех же лиц и компаний. Это давление действовать быстро и скоординировано с союзниками, а также внутреннее давление со стороны некоторых столиц ЕС повлияли на шаги должной осмотрительности, сделанные официальными лицами в Брюсселе. В некоторых делах доказательства включали твиты журналистов, подчеркнули собеседники издания.

"Включение в списки должно быть обоснованным и основываться на актуальной, достоверной информации. Мы должны помнить, что [ЕС] принял рекордное количество санкций за рекордно короткий промежуток времени. Неудивительно, что не все они являются непроницаемыми", – сказал юрист юридической Mayer Brown Эдуард Гергонде, который добавил, что не было ни одного "крупного олигарха", который бы не оспаривал свои санкции в ЕС.

Брюссельские чиновники заявили, что решающим критерием будет то, обжалуют ли страны-члены решение суда, согласятся ли они предоставить новые доказательства для ретроактивного применения санкций за соответствующий период, или признают, что основания для включения их в список не были обоснованными. В случае последнего, это может вызвать юридические претензии со стороны других стран, отмечают эксперты по правовым вопросам.

Представитель Европейской службы внешних дел отметил, что решение касается отдельных случаев, а "не санкционной политики ЕС в целом". Он добавил, что блок "прилагает все усилия для того, чтобы включение в списки соответствовало всем юридическим требованиям".

Санкции ЕС против России

10 апреля Суд общей юрисдикции принял решение в пользу олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана, заявив, что ЕС не смог доказать их связь с полномасштабным вторжением России в Украину, даже несмотря на то, что блок установил определенные связи с Кремлем. На бизнесменов все еще распространяется общеевропейский запрет на въезд и замораживание активов до завершения отдельных судебных процессов.

В то же время ЕС начал работу над 14-м пакетом санкций против России, который призван уменьшить возможности агрессора обходить уже введенные санкции. Предыдущий пакет санкций против России Евросоюз ввел 23 февраля этого года. Тогда ограничения затронули 106 физических и 88 юридических лиц, причастных к поддержке российской агрессии.

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