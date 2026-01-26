В Украине за год выросла средняя зарплата: где украинцы зарабатывают больше всего

Аналитики зафиксировали увеличение уровня оплаты труда во всех областях Украины.

В конце 2025 года медианная зарплата по Украине составляла 25 тысяч гривень (583 доллара). Таким образом, рост за год составил 23%.

Согласно аналитике портала OLX Работа, которая находится в распоряжении УНИАН, увеличение уровня оплаты труда фиксировали во всех областях Украины. Наиболее заметный рост в Киевской (+36%) и Закарпатской (+36%) областях - до 29 300 и 28 500 грн соответственно. В то же время самая высокая медианная зарплата была зафиксирована во Львовской области - 29 750 грн.

Количество откликов на объявления с предложениями работы по Украине выросло на 3%. Однако в отношении крупнейших городов ситуация различается. Например, в Киеве их количество за год снизилось, а в Харькове выросло.

Самые высокооплачиваемые и востребованные профессии

Среди профессий существенный рост оплаты труда в 2025 году наблюдался для комплектовщиков, менеджеров в гостинично-ресторанном деле, товароведов, пекарей и каменщиков. Показатели достигают от +38% до +59%. Заметное снижение зарплаты произошло только для вакансий машиниста экскаватора (-30%) и домработника (-19%).

При этом наибольший рост количества объявлений с предложением работы зафиксировали на должность менеджера по работе с клиентами в сфере торговли (+160%). Среди соискателей работы была заметна активность на вакансии для кандидатов без опыта, в этой категории количество откликов за год стало выше на 111%.

По количеству откликов в декабре 2025 года лидерами стали вакансии разнорабочего и упаковщика. Положительные изменения произошли и в отношении медианных зарплат: для обеих профессий она составляет 22 500 грн (на 13-15% больше, чем в декабре 2024 года).

Работа в Украине - главные новости

12 января 2026 года стало известно, что в Украине лидерами по спросу на работу остаются разнорабочие и строители, а среди студентов - вакансии с частичной занятостью. Медианные зарплаты колебались от 10 до 65 тысяч гривен.

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в ноябре прошлого года выросла до 27 167 грн по сравнению с октябрем. Больше всего платили в Киеве - жители столицы в ноябре в среднем получали 40 633 грн.

