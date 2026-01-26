Денисенко заинтриговала заявлением о предательстве близких людей

Актриса поделилась с подписчиками своими размышлениями о жизни.

Актриса Наталья Денисенко, известная по проектам "Крепостная" и "Когда ты выйдешь замуж?", написала загадочный пост о потере людей.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, подписав их размышлениями о близких. По ее словам, когда "из-за предательства, непонимания, зависти, боли или ревности" из жизни уходят люди, это всегда оставляет след:

"Такие потери не проходят безболезненно, потому что разрушают доверие и заставляют сомневаться в себе и в мире в целом... Но если жить в доверии, то можно понять, что именно так жизнь очищает пространство. Не для разочарования, а для освобождения! Она уводит тех, кто приносил хаос, холод и бремя, чтобы больше не приходилось держаться за то, что давно перестало быть настоящим".

По мнению актрисы, на этом "пустом месте" появляется пространство для искренности, спокойствия и взаимности. "Потому что иногда потери - это не конец. Это начало. Это момент, когда старое отпускается, чтобы в жизнь наконец могло прийти то, что должно остаться. В доверии - все идет так, как должно быть!" - добавила она.

Видео дня

Как известно, сейчас Наталья Денисенко находится в отношениях с моделью Юрием Савранским. Ее бывший муж - актер и ветеран войны Андрей Фединчик - обвинил женщину в том, что она изменила ему с новым бойфрендом. Также во лжи Денисенко обвинила ее бывшая подруга и коллега Ксения Мишина.

Вас также могут заинтересовать новости: