Избавиться от следов использования можно легко и быстро.

Тарелки очень быстро теряют свой привлекательный внешний вид как минимум потому, что мы постоянно царапаем их вилками и ножами, даже если стараемся употреблять пищу аккуратно. Узнайте, как удалить царапины с фарфора и других материалов, из которых сделана посуда.

Почему на тарелках остаются следы от приборов и как их убрать

На многих тарелках, особенно фарфоровых и керамических, из-за постоянного их использования остаются следы - черные полосы и царапины. Это происходит, когда вы постоянно трете вилку или нож о поверхность посуды. В итоге покрытие повреждается, появляются небольшие трещины, которые не только портят внешний вид тарелок, но и становятся прекрасной средой для развития бактерий.

Можно ли удалить следы от царапин? Конечно, особенно если они не слишком глубокие. Не спешите отправлять тарелки на мусорку - воспользуйтесь народным лайфхаком. Первый вариант, чем можно замаскировать царапины - обычная пищевая сода. Этот универсальный продукт спасает многих хозяек в разных бытовых ситуациях, и в этом случае он не стал исключением.

Видео дня

Поверхность тарелки нужно щедро посыпать содой, затем полить горячей водой так, чтобы образовалась кашица или паста. Взять чистой кухонное полотенце, намочить его край и потереть тарелку, размазывая по ней эту пасту. Затем, не смывая, оставить все как есть на 3-5 минут. Остатки соды можно смыть обычным моющим средством, мягко протирая мочалкой посуду, а затем ополоснуть под проточной водой.

Результат должен вам понравиться - вы увидите, что от черных полос и царапин не осталось и следа, они или исчезли совсем, или стали менее заметными. В принципе, процедуру можно повторить, чтобы усилить эффект и вернуть тарелкам привлекательный вид.

По такой же технологии можно использовать и зубную пасту - намазать ее на царапины, затем мягким кухонным полотенцем тщательно потереть и смыть теплой водой. Некоторые хозяйки предпочитают брать смесь из перекиси и соды в пропорции 1:1 с той же целью - попробуйте сами несколько вариантов и посмотрите, какой лучше всего подходит именно в вашей ситуации.

Вас также могут заинтересовать новости: