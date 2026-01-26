Тарелки очень быстро теряют свой привлекательный внешний вид как минимум потому, что мы постоянно царапаем их вилками и ножами, даже если стараемся употреблять пищу аккуратно. Узнайте, как удалить царапины с фарфора и других материалов, из которых сделана посуда.
Почему на тарелках остаются следы от приборов и как их убрать
На многих тарелках, особенно фарфоровых и керамических, из-за постоянного их использования остаются следы - черные полосы и царапины. Это происходит, когда вы постоянно трете вилку или нож о поверхность посуды. В итоге покрытие повреждается, появляются небольшие трещины, которые не только портят внешний вид тарелок, но и становятся прекрасной средой для развития бактерий.
Можно ли удалить следы от царапин? Конечно, особенно если они не слишком глубокие. Не спешите отправлять тарелки на мусорку - воспользуйтесь народным лайфхаком. Первый вариант, чем можно замаскировать царапины - обычная пищевая сода. Этот универсальный продукт спасает многих хозяек в разных бытовых ситуациях, и в этом случае он не стал исключением.
Поверхность тарелки нужно щедро посыпать содой, затем полить горячей водой так, чтобы образовалась кашица или паста. Взять чистой кухонное полотенце, намочить его край и потереть тарелку, размазывая по ней эту пасту. Затем, не смывая, оставить все как есть на 3-5 минут. Остатки соды можно смыть обычным моющим средством, мягко протирая мочалкой посуду, а затем ополоснуть под проточной водой.
Результат должен вам понравиться - вы увидите, что от черных полос и царапин не осталось и следа, они или исчезли совсем, или стали менее заметными. В принципе, процедуру можно повторить, чтобы усилить эффект и вернуть тарелкам привлекательный вид.
По такой же технологии можно использовать и зубную пасту - намазать ее на царапины, затем мягким кухонным полотенцем тщательно потереть и смыть теплой водой. Некоторые хозяйки предпочитают брать смесь из перекиси и соды в пропорции 1:1 с той же целью - попробуйте сами несколько вариантов и посмотрите, какой лучше всего подходит именно в вашей ситуации.