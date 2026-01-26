Долгожданная премьера мультфильма 'Зоотрополис 2' – с 27 января уже на Киевстар ТВ

Премьера"Зоотрополис 2"– долгожданного продолжения одного из самых популярных анимационных фильмов последних лет. Новая история снова приглашает зрителей в яркий мегаполис животных, где за внешним благополучием скрываются сложные загадки и важные вопросы сосуществования. Онлайн-премьера состоится 27 января на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

События мультфильма разворачиваются через несколько лет после первой части. Детективы Джуди Хопс и Ник Уайлд снова работают вместе над запутанным делом, которое может нарушить спокойствие в Зоотрополисе. Расследование приводит их к новым героям, среди которых – загадочный Гэри Де'Снейк, а также к ряду интриг, связанных с безопасностью города и скрытыми предубеждениями его жителей. Это дело становится настоящим испытанием для партнерства Джуди и Ника, их сообразительности и веры в справедливость.

"Зоотрополис 2" точно заинтересует детей и подростков 6–15 лет, а также родителей, которые выбирают для семейного просмотра яркие приключенческие истории с глубоким смыслом. Мультфильм сочетает динамичный сюжет, юмор и важные социальные темы, поэтому одинаково увлекает разные поколения и идеально подходит для совместного семейного просмотра.

Смотрите "Зоотрополис 2" – с 27 января на платформе Киевстар ТВ.

Весь контент на сервисе можно смотреть в высоком качестве на пяти устройствах одновременно: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV, игровой консоли Xbox или медиаприставке. Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизоваться по своему номеру телефона.

