Зарплаты до 65 тысяч гривень: названы популярные сезонные вакансии в Украине

Сезонный рынок труда в преддверии зимнего сезона формировали преимущественно вакансии из категорий строительства, производства, торговли, логистики.

Лидерами по спросу на работу в Украине остаются разнорабочие и строители, а среди студентов – вакансии с частичной занятостью. Медианные зарплаты колеблются от 10 до 65 тысяч гривень. Об этом свидетельствует аналитика портала OLX Работа, которая есть в распоряжении УНИАН.

Лидером по количеству вакансий стал разнорабочий в категории "Строительство/облицовочные работы" - 828 объявлений, медианная зарплата - 23,9 тыс. грн.

Второе место занимают вакансии из категории "Начало карьеры/студенты" - 460 объявлений с наибольшим количеством откликов, зарплата - 10 тыс. грн.

В тройку лидеров входят строители из категории "Строительство/облицовочные работы" - 312 вакансий, зарплата - 42,5 тыс. грн.

Отмечается, что в категории "Производство/рабочие специальности" наибольшая активность фиксируется по вакансиям из обобщенной подкатегории "прочее" - 244 объявления, зарплата - 18,5 тыс. грн. Эта подкатегория включает в себя вакансии фасовальщиков на производство, рабочих на склад, заправщиков, сортировщиков, фасовальщиков и другие вспомогательные рабочие профессии.

Среди вакансий в категории "Торговля/продажи" самыми популярными являются продавцы - 94 объявления, зарплата - 24,3 тыс. грн. В категории "Логистика/доставка" больше всего объявлений имеют водители - 66 вакансий, зарплата - 30 тыс. грн.

В категории "Строительство/облицовочные работы" среди сезонных вакансий также фиксируется спрос на:

монтажников - 70 вакансий, зарплата по медиане рынка - 40 тыс. грн;

фасадчиков - 36 вакансий, зарплата - 65 тыс. грн;

маляров - 24 вакансии с зарплатой более 36 тыс. грн.

"Сезонный рынок труда накануне зимнего сезона формировали преимущественно вакансии из категорий строительства, производства, торговли, логистики, а также предложения из категории "Начало карьеры/студенты", которые часто предусматривают частичную занятость и отсутствие требований к опыту. Именно эти направления концентрируют наибольшее количество объявлений и откликов, тогда как уровень оплаты существенно различается в зависимости от профессии и формата занятости", - говорится в исследовании.

Зарплаты в Украине - главные новости

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 года выросла почти на 1% по сравнению с октябрем, до 27 167 гривен. Больше всего платят в Киеве - жители столицы в ноябре в среднем получали 40 633 гривны. Также в тройку лидеров вошли Днепропетровская (31 706 грн) и Луганская (31 340 грн) области.

За прошлый год в Украине изменились заработные платы военных. Так, в ряде областей был зафиксирован прирост окладов, хотя были и те регионы, где ситуация с оплатой труда ухудшилась. По данным портала OLX Работа, медианная зарплата военнослужащих в ноябре 2025 года составила 70,5 тыс. грн против 70,3 тыс. грн в ноябре 2024 года.

