Актриса честно ответила, что происходит в ее личной жизни.

Известная украинская актриса и ведущая Елена Кравец впервые ответила на слухи о разводе с мужем.

Не секрет, что уже не один год поговаривают, что звезда якобы не вместе со своим мужем Сергеем, с которым они воспитывают троих общих детей. Ранее Елена не хотела комментировать свою личную жизнь, но на днях сделала исключение и расставила все точки над "і" в слухах об отношениях с возлюбленным.

"Все сложно. Знаете, как статус пишут "все сложно". Мы не разведены! Это все, что я могу сказать", - подчеркнула Елена в проекте "Тур з зірками".

Напомним, в 2002 году Кравец вышла замуж за экс-продюсера студии "Квартал 95" Сергея Кравца. В 2003 году у них родилась дочь Мария. А в 2016 году на свет появились двойняшки Иван и Екатерина. В последнее время Елена редко появляется на публике с мужем и не публикует совместные фото в сети.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала, как сын довел ее до слез. В частности, во время беседы мальчик сказал, что родился во время войны и все восемь лет живет в стране, на которую беспощадно нападает Россия.

