Признание опубликовали в поздравлении с 79-й годовщиной предприятия "Энергия".

Руководитель российской космической корпорации "Энергия" Игорь Мальцев неожиданно признался в том, что ситуация в организации является критической. Об этом сообщает Defense Express.

"Ситуация критическая: многомиллионные долги, проценты по кредитам "съедают" бюджет, многие процессы неэффективны, значительная часть коллектива потеряла мотивацию и чувство общей ответственности", - заявил он в поздравлении с 79-й годовщиной предприятия "Энергия".

По словам специалиста, работникам необходимо перестать врать самим себе и другим относительно реального положения дел. Он добавил, что спасти предприятие является задачей "из области чуда".

Видео дня

Примечательно, что обычно такие поздравления имеют целью мотивировать коллектив, но в этом случае эффект явно стал прямо противоположным. Также нельзя исключать, что имел место хакерский взлом.

Отметим, что "Энергия" является одним из ведущих предприятий космической промышленности РФ. Головная организация корпорации расположена в городе Королев (Московская область).

Предприятие разрабатывает ракеты-носители, спутники, автоматические межпланетные станции, пилотируемые космические корабли, пилотируемые орбитальные станции и их модули.

Космические проблемы россияне

Как бы там ни было, ситуация в российской ракетно-космической сфере действительно почти катастрофическая. В 2023 году новый российский аппарат "Луна-25", который пиарили много лет, потерпел катастрофу.

Как стало известно, в результате отклонения фактических параметров импульса двигательной установки от расчетных, станция сошла с орбиты и разбилась о поверхность Луны.

Также сообщалось, что россияне могли перенести первый запуск ракеты "Союз-5", с которой они связывают очень большие надежды.

Вас также могут заинтересовать новости: