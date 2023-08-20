Это была первая попытка РФ после развала СССР совершить посадку аппарата на Луну.

Распиаренный российский спутник "Луна-25", который был первой попыткой РФ после развала СССР совершить посадку аппарата на Луну, потерпел крушение при посадке.

Спутник был запущен 10 августа и находился на лунной орбите. Как сообщает Роскосмос, 19 августа станцию начали готовить к посадке, но в ходе выполнения операции, "на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр", связь со спутником прервалась. Меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали.

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - говорится в сообщении.

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Ранее в "Роскосмосе" активно расхваливали станцию и заявляли, что она сможет совершить посадку даже в местности со сложным рельефом.

"В части посадки "Луна-25" принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области с существенно более сложным рельефом местности", - заявляли в ведомстве.

РосСМИ уже нашли виновника. И нет, это не украинские дроны, а коррупция в "Роскосмосе".

Космическая программа РФ

Ранее СМИ сообщали, что космическая программа России пошатнулась после вторжения Путина в Украину. В частности, запуск спутника "Луна-25", работа над которым велась более десяти лет, должен был состояться в 2022 году, но этого не произошло, запуск перенесли на 11 августа.

После вторжения "Роскосмос" потерял таких клиентов, как лондонский спутниковый оператор OneWeb Ltd. и космическое агентство Южной Кореи, что лишило его ценного источника иностранного финансирования. Европейское космическое агентство также в прошлом году отказалось от Луны-25 и совместной миссии на Марс.

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