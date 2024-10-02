Предполагается, что ракета сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 17 т полезной нагрузки.

Перспективная российская ракета-носитель "Союз-5" должна осуществить свой первый пуск в 2026 году, а не в 2025-м, как предполагалось ранее. Об этом со ссылкой на первого заместителя гендиректора ракетно-космического центра "Прогресс" Равиля Ахметова передают российские пропагандистские СМИ.

""Союз-5" находится в стадии разработки. <...> Осуществить первый пуск предполагается в 2026 году", - заявил он.

Это не первый (и вполне возможно, что не последний) перенос запуска. Ранее начало летных испытаний было запланировано на 2024 год.

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Россияне меняли не только даты первого запуска, но и названия носителя. В свое время ракету знали как "Феникс", а в 2016-м стало известно, что вариант для пусков с российско-казахского комплекса "Байтерек" получил имя "Сункар".

В ноябре 2018 года ракета получила новое название - "Иртыш", хотя многие используют более привычное прозвище "Союз-5" (действующая линейка российских ракет имеет похожее название).

Саму ракету создали на основе украинской (советской) ракеты-носителя "Зенит". Предполагается, что "Союз-5" сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 17 т полезной нагрузки.

Отметим, что носитель активно критиковали в самой РФ. По мнению экспертов, чисто концептуально "Союз-5" представляет собой ракету "Зенит", которая "подросла и потолстела". При этом конкуренты давно шагнули вперед.

Ракетно-космические запуски - главные новости

Напомним, сейчас компания SpaceX Илона Маска как никогда близка к осуществлению новой революции, которая связана с созданием системы Starship.

Она станет не просто самой большой и мощной ракетой-носителем, но и сможет похвастаться тем, что является полностью многоразовой.

За счет этого SpaceX планирует сделать запуски еще более дешевыми. Последнее на сегодня испытание системы провели в июне этого года.

В будущем Starship хотят использовать, в частности, для колонизации Марса.

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