Перспективная российская ракета-носитель "Союз-5" должна осуществить свой первый пуск в 2026 году, а не в 2025-м, как предполагалось ранее. Об этом со ссылкой на первого заместителя гендиректора ракетно-космического центра "Прогресс" Равиля Ахметова передают российские пропагандистские СМИ.
""Союз-5" находится в стадии разработки. <...> Осуществить первый пуск предполагается в 2026 году", - заявил он.
Это не первый (и вполне возможно, что не последний) перенос запуска. Ранее начало летных испытаний было запланировано на 2024 год.
Россияне меняли не только даты первого запуска, но и названия носителя. В свое время ракету знали как "Феникс", а в 2016-м стало известно, что вариант для пусков с российско-казахского комплекса "Байтерек" получил имя "Сункар".
В ноябре 2018 года ракета получила новое название - "Иртыш", хотя многие используют более привычное прозвище "Союз-5" (действующая линейка российских ракет имеет похожее название).
Саму ракету создали на основе украинской (советской) ракеты-носителя "Зенит". Предполагается, что "Союз-5" сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 17 т полезной нагрузки.
Отметим, что носитель активно критиковали в самой РФ. По мнению экспертов, чисто концептуально "Союз-5" представляет собой ракету "Зенит", которая "подросла и потолстела". При этом конкуренты давно шагнули вперед.
Ракетно-космические запуски - главные новости
Напомним, сейчас компания SpaceX Илона Маска как никогда близка к осуществлению новой революции, которая связана с созданием системы Starship.
Она станет не просто самой большой и мощной ракетой-носителем, но и сможет похвастаться тем, что является полностью многоразовой.
За счет этого SpaceX планирует сделать запуски еще более дешевыми. Последнее на сегодня испытание системы провели в июне этого года.
В будущем Starship хотят использовать, в частности, для колонизации Марса.