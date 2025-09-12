Падение продаж и $58 млн убытка: Метинвест Ахметова отчитался за работу в первом полугодии-2025

В первом полугодии 2025 года группа Метинвест Рината Ахметова зафиксировала убыток на уровне $58 млн - против $179 млн прибыли за аналогичный период 2024-го. Выручка компании сократилась на 13% г./г., до $3,55 млрд. Главной причиной убытков стало прекращение работы "Метинвест Покровскуголь", что лишило компанию собственного коксующегося угля и ослабило вертикальную интеграцию. Дополнительным давлением стали остановка Ингулецкого ГОКа и падение мировых цен на сталь и руду. Об этом говорится в отчете компании.

Наиболее заметно просели показатели в Украине: продажи упали на 16% г/г, до $1,13 млрд. Это объясняется отсутствием реализации коксующегося угля и удешевлением продукции. Доля Украины в структуре доходов снизилась до 32%. На внешних рынках выручка упала на 12% г./г. - до $2,43 млрд: в Европе на 13% г./г. из-за падения цен и отгрузок окатышей и концентрата, зато в Северной Америке - рост на 20% г./г. благодаря резкому увеличению экспорта чугуна.

По сегментам больше всего просел горнодобывающий бизнес - на 30% г./г., до $1,13 млрд. В металлургическом сегменте сокращение составило лишь 2% - до $2,43 млрд, удержавшись благодаря продажам полуфабрикатов и готовой продукции. Показатель EBITDA снизился вдвое - до $339 млн. Дополнительным негативным фактором стал $62 млн убытка от американского актива United Coal, который признан непрофильным и выставлен на продажу.

Несмотря на сложную среду, "Метинвест" сосредоточился на оптимизации расходов и сокращении долговой нагрузки. С начала года долг уменьшен на $133 млн, а евробонды-2025 погашены полностью. Капитальные инвестиции сократились на 28% г/г, до $91 млн, с акцентом на поддержку производства и энергоэффективные проекты.

Менеджмент признает, что финансовая устойчивость компании находится под давлением, однако ключевые активы в Украине (вне зон активных боевых действий) продолжают работать, а диверсификация рынков сбыта частично смягчает потери от войны и падения цен.

Напомним, компания стала одной из наиболее пострадавших в Украине во время войны: она потеряла оккупированные комбинаты в Мариуполе (Азовсталь, ММКИ), Авдеевке, и приостановила работу единственной в Украине шахты с коксующимся углем возле Покровска, из-за приближения оккупантов к городу.

Как известно, за первое полугодие Метинвест заплатил почти 10 млрд грн налогов в бюджет Украины. В 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов, а с начала войны эта цифра достигла уже более 60 млрд грн. Компания входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине.