Почти каждая 5-я сигарета, продаваемая в Украине, нелегальна.

Нелегальная торговля табачными изделиями в Украине остается на рекордно высоком уровне. Об этом сообщает Американская торговая палата по результатам проведенного круглого стола.

Во время мероприятия были презентованы результаты очередного исследования "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, проведенного экспертами Kantar Украина.

По результатам исследования, по состоянию на июнь 2023 г. доля нелегальной табачной продукции от общего объема рынка Украине составляла 19,5%. То есть почти каждая 5-я сигарета, продаваемая в Украине, нелегальна.

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Значительной остается доля продукции, маркированной для Duty Free, но продаваемой вне магазинов беспошлинной торговли – 10,9%. А доля поддельной продукции составляет 6,9%.

По предварительным подсчетам Kantar Украина, потери налоговых поступлений в государственный бюджет Украины в 2023 г. от нелегального рынка табачных изделий оцениваются более чем в 21 миллиард гривен.

Согласно исследованием KPMG, Украина является вторым крупнейшим рынком потребления нелегальной табачной продукции в Европе. Потери бюджета Украины, обусловленные нелегальным рынком табачных изделий, в 2022 году составили почти 26 миллиардов гривен.

Компании-члены Американской торговой палаты подчеркнули, что крайне важно побороть нелегальный рынок табачных изделий именно сейчас, когда Украина делает активные шаги к будущему членству в Евросоюзе.

Также участники обсуждения отметили необходимость криминализации контрабанды табачных изделий, активизации работы по противодействию нелегальному производству и обороту сигарет, налаживания координации между компетентными органами в этом процессе.

В круглом столе приняли участие народные депутаты, представители органов государственной власти Украины, посольств США и Японии, а также компании, которые входят в перечень крупнейших налогоплательщиков в Украине и в 2022 г. уплатили вместе в бюджет более 78 млрд. - Филип Моррис Украина, В. А. Т.-Прилуки, Джей Ти Интернешнл Компани Украина, Империал Тобакко Украина.