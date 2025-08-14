К 2030 году Украина постепенно избавится от 3G и перейдет на современные стандарты связи.

Правительство обновило постановление по тестированию сети пятого поколения 5G в Украине, по которому Львов, Харьков и Бородянка будут тестировать новейшую технологию. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Харьков и Бородянка из-за обстрелов подверглись значительным разрушениям. Важно испытать технологию в самых сложных обстоятельствах. Украина способна внедрять инновации даже в условиях возможных перебоев поставок и ограниченных ресурсов", - отметил Федоров.

По его словам, специалисты смогут оценить потенциал 5G в восстановлении городов. Также до 2030 года Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности как 4G.

"Это будет происходить шаг за шагом, чтобы вы не почувствовали резких изменений. Новые технологии обеспечат более быстрый интернет и стабильную связь, а работа сетей станет еще более эффективной", - добавил министр.

Технология 5G в Украине - последние новости

31 июля стало известно, что в Киеве тестировали технологию сети пятого поколения 5G со скоростью до 10 Гбит в секунду в Киевском авиационном институте (КАИ).

Ранее, в мае 2024 года, министр Михаил Федоров сообщил, что в Украине впервые в тестовом режиме запустили технологию 5G. Тогда оператор Vodafone и компания Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G связи.

