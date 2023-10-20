Автомобиль поступил в распоряжение личного состава минометной бригады одного из механизированных батальонов, выполняющих боевые задачи на Донбассе.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных Сил Украины микроавтобус Volkswagen Transporter T5, сообщили представители фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение личного состава минометной бригады одного из механизированных батальонов, выполняющих боевые задачи в Донецкой области.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили 235 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных для ударных рот "Армии дронов".

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Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.