Цены на медь падают: сколько стоит металл сегодня

Отмечается, что оптимистичным настроениям пришел конец.

Цена на медь упала более чем на 1%, нивелировав рост, зафиксированный ранее на этой неделе. Новый председатель Федеральной резервной системы США Кевина Уорша вызвал спекуляции о повышении ставок.

Издание Bloomberg пишет, что Уорш неоднократно подчеркивал приверженность ФРС борьбе с инфляцией, и трейдеры на фьючерсном рынке массово стали делать ставки на повышение ставок уже в следующем месяце.

Что касается металлов, это положило конец всплеску оптимистичных настроений, наблюдавшемуся на этой неделе после того, как США и Иран договорились подписать промежуточное мирное соглашение. Более жесткая политика ФРС может оказать давление на мировой экономический рост и спрос на металлы.

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По состоянию на 8:52 по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов снизилась на 0,9% - до 13 694,50 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм меди обойдется в 13,69 доллара.

Что касается других металлов, то алюминий подешевел на 0,5%, а цинк – на 0,4%. Фьючерсы на железную руду в Сингапуре остались на уровне 99,15 доллара за тонну после того, как ранее опустились до 98,80 доллара – самого низкого уровня с марта.

Цены на металлы - последние новости

12 июня цены на медь выросли, а акции горнодобывающих компаний резко подорожали. Скачок произошел после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон находится на пороге прекращения войны с Ираном.

16 июня цены на алюминий упали до минимального уровня с марта. Слабые экономические данные из Китая оказали негативное влияние на рынок металлов, а инвесторов интересовало мирное соглашение между Ираном и США.

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