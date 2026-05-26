Россия вернулась на Венецианский кинофестиваль: Politico раскрыл, к чему это приведет

Кратковременное, но противоречивое возвращение Москвы снова разожгло дебаты о ее месте в Европе, даже несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

В этом году на одном из самых престижных культурных мероприятий континента, Венецианском кинофестивале, состоялось спорное открытие российского выставочного павильона. Это произошло впервые после начала войны РФ против Украины.

Павильон был доступен для публики всего три дня, но это краткое возвращение Москвы оказалось эффективным, заставив Европу возобновить дебаты, которые многие считали уже завершенными, написало издание POLITICO.

"Они добились именно того, чего хотели. Этот павильон никогда не должен был открываться… Он стал гимном пропаганды режима", - заявила вице-президент Европейского парламента Пина Пичьерно изданию.

В свою очередь заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини лично посетил павильон и заявил, что "искусство не имеет границ, цензуры, запретов".

Противники возвращения России восприняли открытие ее павильона как попытку восстановить международную легитимность после полномасштабного вторжения в Украину, а не вопроса свободы искусства.

"Присутствие России на кинофестивале - это попытка нормализовать войну", - сказала Ксения Малых, куратор украинского павильона.

Мягкая сила России

Издание отметило, что Венецианский кинофестиваль - не первое и не единственное место, где Россия постепенно восстанавливает свое международное присутствие. За последние несколько месяцев мировые федерации начали вновь допускать российских спортсменов к соревнованиям по различным дисциплинам, от плавания до гимнастики.

"Россия использует культуру и спорт как ключевые инструменты государственной политики. Культура и спорт в РФ всегда служили достижению идеологических целей, которые в настоящее время заключаются в оправдании военной агрессии против Украины", - отметил литовский депутат Петрас Ауштревичюс.

Он добавил, что в предстоящем ежегодном докладе Европейского парламента по Украине законодатели осудят как решение Венецианского кинофестивала о возвращении России, так и растущую реинтеграцию российских спортсменов в международные соревнования, утверждая, что спорт и культура "активно используются российским и белорусским режимами для государственной пропаганды".

Издание подчеркнуло, что для критиков Москвы реальное значение открытия ее павильона на кинофестивале в этом году заключается в том, чего многие опасаются: постепенном возвращении России в Европу.

На главной сцене

Напряженность, вызванная возвращением России, была очевидна в Венеции.

На стенах и окнах выставочных залов появились сине-желтые наклейки в память о 346 украинских художниках, погибших с начала полномасштабного вторжения России. Многие поверхности были также украшены наклейками на кремлевскую тематику с лозунгом "Смерть в Венеции".

Грузинский активист Шалва Никвашвили, устроивший протест перед павильоном, заявил изданию, что Россия "ведет войну не только с помощью оружия":

"Тот факт, что институты снова обсуждают, как Россия должна участвовать, вместо того, чтобы говорить о том, была ли привлечена к ответственности, уже меняет нарратив в пользу России".

А молдавский художник Павел Брэила назвал это "бомбой внутри системы":

"Они точно знают, как это работает. Они начали с Олимпийских игр, теперь переходят к искусству, балету, культуре… Они будут продолжать".

Возвращение РФ на кинофестиваль

В этом году Россия впервые появилась на Венецианской биеннале после начала войны против Украині в 2022 году.

Возвращение российского искусства на биеннале вызвало напряженность уже давно. В апреле глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас объявила о намерении Еврокомиссии сократить финансирование мероприятия на 2 млн евро из-за участия России, 25 европейских стран поддержали призывы исключить Россию из выставки кинофестиваля, а итальянское правительство фактически бойкотировало открытие.

