Бананы или ягоды: диетологи рассказали, что полезнее для здоровья

Фрукты – одни из самых вкусных и питательных продуктов, которые стоит включить в здоровый рацион. Хотя любые свежие фрукты – это всегда правильный выбор, некоторые из них, например бананы и ягоды, обычно выгодно выделяются среди других, пишет Prevention.

"Разные фрукты содержат разные питательные вещества, клетчатку и растительные соединения, которые по-разному способствуют здоровью организма", – рассказала диетолог Саманта Петерсон.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), один средний спелый банан содержит:

105 калорий;

1 г белка;

0 г жира;

27 г углеводов;

3 г клетчатки;

14 г сахара.

В то же время, как сообщает Министерство сельского хозяйства США, пищевая ценность малины, как одного из видов ягод, составляет:

64 калории;

2 г белка;

1 г жира;

15 г углеводов;

8 г клетчатки;

5 г сахара.

"Бананы – это один из самых практичных и доступных фруктов. Кроме того, они обладают множеством полезных свойств. Одним из их главных преимуществ является то, что они являются быстрым и надежным источником углеводов, которые являются любимым источником энергии для вашего организма", – отметила Петерсон.

Диетолог объяснила, что именно поэтому бананы особенно полезно есть до или после тренировок, в напряженные дни, когда нужно что-то быстро перекусить, или как часть сбалансированного перекуса, помогающего поддерживать уровень энергии.

Кроме того, в них содержится значительное количество витаминов и минералов, прежде всего калия и магния.

"Калий помогает уравновешивать действие натрия, поддерживая артериальное давление в норме, а магний способствует здоровой работе мышц и нервной системы", – добавила диетолог Джулиана Вокка.

Исследования показывают, что потребление большего количества калия может быть ключевым фактором для снижения артериального давления, а ежедневное употребление бананов, которые содержат около 10% от рекомендуемой суточной нормы калия, согласно данным Национального института здоровья, – это отличный способ обеспечить организм достаточным количеством этого минерала.

"Для большинства людей бананы – это очень полезный продукт, и их не нужно исключать из рациона", – советует Петерсон.

В то же время она отмечает, что сам по себе банан не очень сытный, но "сочетание его с белком или жирами, такими как греческий йогурт, орехи, арахисовое масло или сыр, часто создает более сбалансированный перекус, который обеспечивает более стабильный уровень энергии и чувство сытости".

"Ягоды чрезвычайно богаты питательными веществами и являются одним из продуктов, которые чаще всего ассоциируются с долгосрочной пользой для здоровья. Они содержат много клетчатки, антиоксидантов и растительных соединений, называемых полифенолами, которые способствуют поддержанию здоровья сердца, мозга и нормализации воспалительных процессов", – подчеркнула Петерсон.

Доказано, что антиоксиданты в ягодах – растительные соединения, придающие им насыщенный яркий цвет, – обладают целым рядом полезных для здоровья свойств. Исследования связывают эти соединения, известные как антоцианы, со сниженным риском возрастных заболеваний, уменьшением воспалительных процессов в организме и улучшением общего метаболического здоровья.

Кроме того, ягоды – это отличный способ удовлетворить свою любовь к сладкому, особенно если вы пытаетесь ограничить потребление сахара.

Издание сообщило, что, как и в случае с бананами, ягоды чрезвычайно полезны для большинства людей.

"Чрезмерное их потребление может вызвать расстройства пищеварения, такие как метеоризм, вздутие живота или спазмы желудка, из-за высокого содержания клетчатки и фруктозы", – отметила Вокка.

Хотя для похудения можно употреблять и бананы, и ягоды, по словам диетолога, ягоды имеют здесь небольшое преимущество.

"Ягоды лучше подходят для увеличения объема при минимизации потребления калорий, что делает их идеальными для похудения. Они также имеют более высокий коэффициент клетчатки к калориям, благодаря чему вы дольше остаетесь сытыми", – пояснила она.

