Жюри известного международного конкурса в сфере недвижимости International Property Awards признало киевский проект жилого комплекса Taryan Towers лучшим в мире проектом многоэтажного жилого здания. Награждение состоялось 5 февраля 2021 года в Лондоне в рамках специального онлайн-мероприятия. Проект башен Taryan Towers получил Гран При в международной номинации «Best residential high-rise development 2020-2021». Об этом сообщила пресс-служба компании Taryan Group.

В состав жюри конкурса в этом году вошло 95 экспертов мировой строительной индустрии, которые оценивали проекты из 6 регионов – Европы, Азии, Африки, Арабского региона, Америки и Великобритании. Башни Taryan Towers, строящиеся в центральной части Киева, получили высокие оценки жюри по ряду критериев: локация, архитектура, инфраструктурное решение, строительные материалы, безопасность здания и т.д. Впервые за всю историю конкурса проект из Украины получил Гран При в мировой номинации. До получения награды Taryan Towers прошел несколько региональных этапов, победив сначала на украинском уровне, а затем на европейском.

По словам основателя компании Taryan Group Артура Мхитаряна, тот факт, что компания из Украины победила в мировой номинации – сигнал для всего украинского рынка недвижимости. «То, что проект Taryan Towers получил мировое признание – важный показатель для всего рынка - для девелоперов и инвесторов - что в Украине возможно создавать проекты, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам, и качество таких проектов может быть признано на мировом уровне».

В профессиональном сообществе конкурс International Property Awards считается одним из наиболее значимых. Впервые конкурс был проведен в 1994 году. В разные годы победителями International Property Awards становились такие знаковые для мировой архитектуры здания как американский One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects, вьетнамский Landmark 81, одно из самых высоких зданий мир и Huarong Tower by Atkins, победившее в категории «Вest mixed-use architecture в 2018 году.

По данным организаторов, в этом году количество заявок в различные номинации превысило две тысячи. Среди участников компании и проекты из 115 стран мира, а их совокупная стоимость составила более 20 млрд долларов.

Напомним, в конце прошлого года первая башня ЖК Taryan Towers была введена в эксплуатацию. Жилой комплекс строится на столичном Печерске по ул. Иоанна Павла II.

Автор: УНИАН