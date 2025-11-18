Речь идет об итрии, цена на который бьет все рекорды.

Стоимость оксида иттрия достигла рекордного уровня после роста почти на 1500% в течение этого года. Цена килограмма этого полезного ископаемого сейчас составляет 126 долларов по сравнению с менее чем 8 долларами в конце 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

В апреле Китай ввел ограничения на экспорт полезных ископаемых, включая иттрий.

Полезные ископаемые - их добыча, переработка, торговля и использование - находятся в центре длительного торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира, США и Китаем. Поднебесная фактически имеет мировую монополию на эти критические ископаемые, и хотя Пекин недавно согласился расширить экспорт, обе стороны все еще ведут переговоры о деталях.

Иттрий используется в медицинских технологиях, а также в производстве аэрокосмического оборудования, керамики, лазеров и сверхпроводников. В металлургии он необходим для создания прочных и жаростойких сплавов.

По данным Геологической службы США, за четыре года до 2023 года более 90% импорта иттрия в США поступало из Китая.

Есть ли залежи иттрия в Украине

Как писал УНИАН, в Украине есть интересные залежи редкоземельных металлов. В частности у нас находится комплексное Новополтавское месторождение в Пологовском и Бердянском районах Запорожской области, которое содержит значительные залежи минерала апатита.

Этот минерал содержит примеси таких редкоземельных элементов, как лантан и церий, но также в нем встречается q иттрий, отмечает доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.

В то же время, согласно актуализированному Госгеонедрами в сентябре перечню ценных украинских месторождений, упоминания о значительных залежах иттрия в Украине отсутствуют.

