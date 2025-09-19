Запасы критически важных минералов были актуализированы для привлечения средств иностранных инвесторов.

Государственная служба геологии и недр обобщила запасы критических и стратегических полезных ископаемых, которые содержатся в украинских месторождениях, и обнародовала отчет на своем веб-портале.

В перечне указаны нелицензированные месторождения и участки недр с залежами алюминия, барита, ванадия, германия, графита, железа, золота, калийных солей, лития, магниевых солей, марганца, никеля, руд редкометаллических и редкоземельных металлов, серебра, стронция, тантала, ниобия, титана, циркона.

Отмечается, что большая часть из них доступна для разработки потенциальными инвесторами.

Видео дня

Например, только по железной руде в отчете представлено 60 месторождений, из которых 35 не находятся в стадии разработки.

Отдельно содержатся данные по редким металлам. К примеру, в Украине найден ванадий - элемент, который часто используется для создания прочных и долговечных сплавов. В Украине добыча ванадия не производится, хотя месторождения с промышленным содержанием V2O5 известны, и существует технология его извлечения. Из 13 комплексных месторождений в настоящее время разрабатываются шесть.

Также в стране содержатся залежи германия, который используется как полупроводник в электронике и оптике. Из 208 объектов в Украине сейчас разрабатываются 69.

Титан - легкий и прочный металл, чрезвычайно ценный для аэрокосмической и медицинской отраслей из-за высокой коррозионной стойкости и низкой плотности. В Украине разведаны значительные запасы титановых руд. Известно о 28 месторождениях, большинство из которых имеют достаточно высокую степень разведки. Разрабатываются из них 12.

Также приводятся данные по таким металлам, как тантал, который используется в электронике, химической промышленности, медицине, и ниобий, который применяют для создания высокопрочных, жаростойких и коррозионностойких сплавов и в производстве сверхпроводящих магнитов. Из пяти месторождений добыча в незначительном количестве ведется только на двух.

Также Госгеонедра сообщают, что Украина имеет залежи редкоземельных элементов TR2O3, хотя и не добывает их. Одно из таких месторождений, Петрово-Гнутовское, по содержанию и составу подобно таким месторождениям как Маунтин-Пас в США и Байан-Обо в Китае, которые являются крупнейшими в мире.

Отметим, что часть из месторождений, которые сейчас не разрабатываются, находятся на временно оккупированной территории или на линии боевых действий.

Соглашение о недрах Украины с США

Ранее Украина и США подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Согласно ему, был создан Инвестиционный фонд по восстановлению Украины для привлечения финансирования со стороны потенциальных партнеров.

В целом США заинтересованы в инвестициях в Украину, и на данный момент рассматривают все подконтрольные территории в рамках совместного Инвестиционного фонда. Американцы уже успели посмотреть объекты на Кировоградщине и Житомирщине.

Вас также могут заинтересовать новости: