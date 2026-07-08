Россияне нанесли удар по Киеву: в городе значительные повреждения, есть погибшая и раненые

В результате атаки РФ трамвайное депо получило серьезные повреждения.

Российские оккупанты в ночь на 8 июля обстреляли Киев, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По словам спасателей, в результате ракетного удара РФ произошли пожары в Деснянском и Святошинском районах столицы.

"В Святошинском районе загорелось в административном здании и складских помещениях. Два человека пострадали, из них один госпитализирован. По другому адресу горел гаражный кооператив. Пожар ликвидирован. Также в результате обстрела повреждены административное здание и трамваи", - добавили в сообщении.

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В то же время в Деснянском районе произошел пожар в складских помещениях. Сейчас на месте работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о жертвах и раненых уточняется.

Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате этой атаки погибла женщина.

"На данный момент - 1 погибшая и 2 человека ранены. Искренние соболезнования родным и близким", - добавил он.

В свою очередь в КГГА заявили, что из-за вражеского обстрела Киева в одном из депо повреждены 42 вагона PESA.

"Оперативно создана рабочая группа из специалистов всех столичных депо. Подвижной состав восстановят ориентировочно в течение недели. Сейчас трамвайные маршруты дублируются автобусами № 1Т и № 3Т", - отметили в сообщении.

Обстрелы со стороны РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 7 июля россияне сбросили на Харьков КАБы, в результате чего погиб один человек и десятки получили ранения. Также в результате удара армии РФ по Шевченковскому району пострадали четверо детей, причем трое из них - из одной семьи. На месте попадания в Шевченковском районе повреждены больница и школа, АЗС, жилые и складские здания.

В то же время военный эксперт Иван Тимочко сообщил, что Россия может сократить удары "Цирконами" и "Ониксами". Он считает, что те запуски, которые происходят сейчас, - это скорее попытки психологического давления, а также испытания этих ракет.

"Что касается "Цирконов" и "Ониксов", я думаю, что Россия со временем либо сократит, либо перестанет наносить ими удары. Поскольку это довольно дорогостоящая ракета", - сказал Тимочко.

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