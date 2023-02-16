О своем увольнении Владислав Иткин узнал из новостей в СМИ.

Экс-глава правления ОГХК Владислав Иткин назвал причиной появления дискредитационной информации о нем неудачные попытки давления со стороны первого зампредседателя ФГИ Дмитрия Клименко с требованием отказаться "по собственному желанию" от исполнения обязанностей председателя правления ОГХК.

Об этом говорится в заявлении чиновника госпредприятия для СМИ.

"Поскольку ни субъективных, ни объективных оснований для подобного шага не было, я отказался от такого "предложения"", - отмечает он.

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По его словам, ему был вручен для ознакомления проект аудиторского заключения, "который нельзя воспринимать иначе, чем наспех слепленную с нарушением аудиторских процедур и методов экономического анализа фальшивку".

"Вся эта "аналитика", "выводы" и сфабрикованные на их основе обвинения в мой адрес не соответствуют действительности, экономической ситуации и положению дел на ОГХК", - пишет Владислав Иткин.

Не дождавшись истечения срока, необходимого для ознакомления и предоставления ответа к выводам аудита, установленного самим Фондом и истекающего 1 марта 2023, был издан приказ об увольнении должностного лица, о котором он узнал из новостей в СМИ.

"Помимо того, что таким образом было нарушено законное право правления компании на предоставление официальных исчерпывающих ответов по существу ложных обвинений, меня как руководителя предприятия также было лишено возможности публично защитить свою правоту на основе документальной информации и производственной статистики ОГХК", — пишет он.

Владислав Иткин отметил, что "аудиторская" информация о хозяйственно-экономической деятельности ОГХК, которая была брошена в СМИ со ссылкой на анонимные источники в ФГИ, — является "ложной, направленной на дискредитацию и замену правления ОГХК в конъюнктурных интересах отдельных должностных лиц госимущества".

По его мнению, факты указывают на то, что кадровые ротации на ОГХК произошли, не в последнюю очередь, из-за того, что 2022 год титановое сырье поставлялось исключительно на рынки Европы, Азии и Америки, без всякого отправления в РФ и без "откатных" схем, хотя в прошлые годы доля поставок в РФ достигала 40% и выше.

"Мы были надежным партнером US Embassy Kyiv в вопросах противодействия компаниям и оффшорным сетям, которые пытались поддерживать ВПК россии и нарушать санкции. Очевидно, что подобные цели, даже несмотря на годовщину войны, разделяют еще далеко не все... Хочу сказать, что я горжусь результатами работы ОГХК и его подразделений в самый сложный период истории нашей компании и страны!", — подытожил Владислав Иткин.

В заключение он выразил надежду, что будущий ТОП-менеджмент ОГХК приложит усилия к дальнейшему развитию, увеличению капитализации, повышению рентабельности и переориентации компании на американский и европейский рынки титановой продукции.