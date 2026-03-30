Задолженность по заработной плате в России только в январе 2026 года достигла 1,86 млрд рублей.

Российский малый и средний бизнес вступил в 2026 год в состоянии глубокого кризиса. Работники некоторых предприятий готовятся к забастовкам из-за задолженности по зарплатам.

Как сообщает пресс-служба Службы внешней разведки, ожидается, что в ближайшее время закроется до трети субъектов малого и среднего бизнеса в России.

Отмечается, что задолженность по заработной плате в РФ только в январе 2026 года достигла 1,86 млрд рублей, причем 40,7% этой суммы приходится именно на январь. Лидером по невыплатам стала строительная отрасль – 42% случаев, далее следуют переработка сырья – 31,1% и добыча полезных ископаемых – 11%.

Видео дня

"Самый громкий случай – крах крупнейшего строительного холдинга Сибири "Новолекс", который задолжал работникам около 2,5 млрд рублей. "Альфа-банк" требует взыскать с холдинга 1 млрд рублей, в арбитражные суды подано девять заявлений о банкротстве, а на часть тяжелой техники уже наложен арест. Чистая прибыль большинства структур холдинга упала на 70–90%, "Торговый дом Новолекс" завершил год с убытком в 148 млн рублей", – говорится в сообщении.

Кроме того, ситуация также критическая и на шахтерском севере России. Работники "Северпутьстроя" и "Северкомплектстроя" в Воркуте готовятся к забастовкам, поскольку зарплату полностью в последний раз выплатили еще в декабре 2025 года, а февральские выплаты не поступили вообще.

Одна забастовка уже состоялась. Сотрудники муниципального "Специализированного дорожного управления" через суд добились повышения окладов с 8 до 30–57 тыс. рублей, однако денег не получили – большинство из них просто уволили.

По данным разведки, проблемы с выплатами охватывают и другие регионы: водители автобусов в Тыве, на Камчатке и в Омской области не получают зарплату, дорожники в Смоленске с прошлого года безуспешно добиваются повышения окладов и нормальных условий труда.

Экономика России – главные новости

Российская экономика находится под давлением высоких затрат на заимствования, широкомасштабных санкций и последствий войны против Украины. 20 марта стало известно, что Банк России в седьмой раз подряд снизил процентную ставку. Таким образом регулятор стремится поддержать истощенную экономику, несмотря на риски, в частности связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что экономика страны-агрессора застряла в том, что можно описать как "негативное равновесие". Российская Федерация держится на плаву, но в то же время разрушает свое будущее.

