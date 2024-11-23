Ряд украинцев имеет право выйти на пенсию за выслугу лет. В Пенсионном Фонде объяснили, какие категории граждан могут рассматривать эту возможность.

Некоторые категории украинцев имеют право в 2025 году выйти на пенсию за выслугу лет. Это касается тех граждан, которые работали на должностях с повышенными требованиями к профессиональной работоспособности, заявляет Пенсионный фонд Украины. Однако, как сообщается, это право доступно лишь отдельным категориям специалистов.

Это касается бортпроводников, работников метрополитена и железнодорожного транспорта, специалистов, которые заняты в полевых геологоразведочных работах, работников лесозаготовок и лесосплава, механизаторов (докеров-механизаторов) портов, членов экипажей морского, речного и рыболовецкого флотов и диспетчеров и инженерно-технического персонала гражданской авиации, которые управляют воздушным движением.

Им необходимо достичь определенного возраста — 50-55 лет для мужчин; 45-50 лет для женщин.

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Однако ПФУ сообщает, что есть и другие профессии, работники которых могут выйти на пенсию по выслуге лет. Но им необходимо иметь определенный стаж. К примеру, артисты должны иметь от 20 до 35 лет творческой деятельности. Работники образования, социальной защиты и медицины — от 25 лет до 26 лет и 6 месяцев. Спортсмены — не менее 25 лет стажа, включая 6 лет в составе сборных команд Украины.

Также эта ситуация касается военных, которые выходят на пенсию независимо от возраста, при условии наличия не менее 25 лет службы, и авиационных работников и летно-испытательного состава (от 25 лет до 26 лет и 6 месяцев — для мужчин; от 20 до 21 года 6 месяцев — для женщин).

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Кроме того, Зеленский рассказал, есть ли у государства деньги на зарплаты и индексацию пенсий. Он отметил, что на ситуацию не повлияет даже "политическая турбулентность" в мире.

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