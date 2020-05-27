Без вмешательства государства инвестиции не привлечешь – Николай Щуриков о стратегии развития химпрома

Основная проблема – невозможность конкурировать с импортерами, их доля на отечественном рынке удобрений перевалила за 70%.

Здравый отраслевой протекционизм со стороны государства для спасения химической отрасли Украины в кризис предлагает задействовать Николай Щуриков.

Об этом 1-й заместитель главы Одесского припортового завода написал в своем блоге на LIGA.net.

Щуриков отмечает, что за последние годы украинский химпром потерял тысячи предприятий отрасли, а без работы остались десятки тысяч человек.

Основная проблема – невозможность конкурировать с импортерами. Их доля на отечественном рынке удобрений перевалила за 70%. Одна из главных проблем – импорт российского удобрения через другие страны с целью избежания уплаты таможенных платежей. Второй негативный фактор, влияющий на химическую отрасль, – это сужение экспорта и его сырьевая направленность.

Николай Щуриков считает, что ответственность за ситуацию должно взять государство, устанавливающее правила игры. «Наконец признать, что химическая промышленность – это ключевая отрасль, которую нужно поддерживать на государственном уровне. Мы имеем самую мощную производственную базу в Восточной Европе, мы можем удовлетворить спрос практически на все виды минеральных удобрений, снизив зависимость экономики от импорта. Уж не говоря о том, что это производство – минимум 8% ВВП нашей страны. Растущая конкуренция (в том числе со стороны азиатских производителей) и постоянное появление новых вызовов на мировом рынке химической и нефтехимической продукции без принятия адаптационных мер еще больше загоняют ее в угол», – пишет Щуриков.

Он называет конкретные шаги, которые могут пойти на пользу химпрому. «Я говорю и о цене на газ для предприятий химотрасли, и о введении защитных мер внутреннего рынка – покончить с контрафактной продукцией на внутреннем рынке средств защиты растений и минеральных удобрений», – добавил эксперт.

В качестве примера современного государственного протекционизма Николай Щуриков приводит работу стран-членов ВТО, таких как Турция, Беларусь, РФ и Узбекистан.

«Стратегия развития химической отрасли Украины до 2030 года предусматривает увеличение доли отечественной химической продукции на внутреннем товарном химическом рынке с нынешних 25% до 35–40%. Естественно, этому должно способствовать в том числе создание конкурентной сырьевой базы – и здесь не обойтись без инвестиционных и инновационных проектов. Но снова-таки – без вмешательства государства инвестиции не привлечешь, ведь создание пресловутого «инвестиционного климата» – исключительная прерогатива государства», – резюмировал эксперт.

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